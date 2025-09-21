CHP 22. Olağanüstü Kurultayı: Özgür Özel Tek Aday, Seçimler 'Blok Liste' ile Yapılacak

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel Tek Aday, Seçimler 'Blok Liste' ile Yapılacak

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam eden kurultayda seçimlere geçildi

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayında, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine geçildi. Kurultay çalışmalarına Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Divan Başkanı Murat Emir, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından meydana gelen zaruret nedeniyle güvensizlik oylaması yapılacağını duyurdu. Emir, delegelerin tüzüğe göre olağanüstü kurultayı topladığını hatırlatarak, "48'inci maddenin 5'inci fıkrası gereğince seçim yapılabilmesi, sandıkta tekrar bu iradenin yenilenebilmesi için 'güvensizlik oylaması' yapılması zarureti var" ifadesini kullandı.

Divan, Genel Başkan, PM ve YDK üyelerine ilişkin ayrı ayrı yapılan güvensizlik oylamalarının oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi.

Seçim Usulü: Blok Liste Kararı

Kurultay delegelerinin verdiği önergeyle seçimlerin blok liste usulü ile yapılması teklif edildi ve bu önerge de oy çokluğuyla kabul edildi. Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için tanınan 15 dakikalık sürenin sona erdiğini belirtti.

Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girecek. Murat Emir, seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

Oylama Takvimi ve Delegeler

Genel Başkanlık oylaması 11.55'te başlayıp 13.00'e kadar devam edecek; PM ve YDK üyelikleri için de ayrıca seçim yapılacak. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 911 kurultay delegesi sandığa gidecek. Tedbiren görevden uzaklaştırılan İstanbul delegeleri ile milletvekili olmayan Parti Meclisi üyesi delegeler oy kullanmayacak.

Bu arada Genel Başkan Özgür Özel, başkanlık seçimlerinde 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.