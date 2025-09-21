CHP 22. Olağanüstü Kurultayı: Özgür Özel Tek Aday, Seçimler 'Blok Liste' ile Yapılacak

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel tek aday; güvensizlik oylamaları ve blok liste kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Genel başkan oylaması 11.55-13.00 arası.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:42
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı: Özgür Özel Tek Aday, Seçimler 'Blok Liste' ile Yapılacak

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel Tek Aday, Seçimler 'Blok Liste' ile Yapılacak

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam eden kurultayda seçimlere geçildi

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayında, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine geçildi. Kurultay çalışmalarına Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Divan Başkanı Murat Emir, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından meydana gelen zaruret nedeniyle güvensizlik oylaması yapılacağını duyurdu. Emir, delegelerin tüzüğe göre olağanüstü kurultayı topladığını hatırlatarak, "48'inci maddenin 5'inci fıkrası gereğince seçim yapılabilmesi, sandıkta tekrar bu iradenin yenilenebilmesi için 'güvensizlik oylaması' yapılması zarureti var" ifadesini kullandı.

Divan, Genel Başkan, PM ve YDK üyelerine ilişkin ayrı ayrı yapılan güvensizlik oylamalarının oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi.

Seçim Usulü: Blok Liste Kararı

Kurultay delegelerinin verdiği önergeyle seçimlerin blok liste usulü ile yapılması teklif edildi ve bu önerge de oy çokluğuyla kabul edildi. Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için tanınan 15 dakikalık sürenin sona erdiğini belirtti.

Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girecek. Murat Emir, seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

Oylama Takvimi ve Delegeler

Genel Başkanlık oylaması 11.55'te başlayıp 13.00'e kadar devam edecek; PM ve YDK üyelikleri için de ayrıca seçim yapılacak. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 911 kurultay delegesi sandığa gidecek. Tedbiren görevden uzaklaştırılan İstanbul delegeleri ile milletvekili olmayan Parti Meclisi üyesi delegeler oy kullanmayacak.

Bu arada Genel Başkan Özgür Özel, başkanlık seçimlerinde 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep İslahiye'de Yaklaşık 1,1 Milyon Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi
2
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de 9 ülkeyle diplomatik ilişkilerinin 75. yılı
3
Yusuf Tekin: Gaziler Günü'nde Şehitleri Unutturmama Sözü ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
4
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
5
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Bodrum'da 3. Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Kutlandı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü