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CHP'deki Para Sayma Görüntülerine İlişkin Davadan Ara Karar

CHP üzerindeki para sayma görüntüleriyle ilgili yargılama süreci devam ediyor, Anayasa Mahkemesi'nden denetim raporu istenecek.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:46
CHP'deki Para Sayma Görüntülerine İlişkin Davadan Ara Karar

CHP'deki "Para Sayma" Davasında Ara Karar Alındı

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili 2019 tarihli mali denetim yapılıp yapılmadığını Anayasa Mahkemesi'ne sordu. Eğer bir denetim gerçekleştirilmişse buna dair bir rapor talep edilmesine karar verildi.

Sanıkların Katılımı Ve Duruşmanın Seyri

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan 6'sı ile avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici de izleyiciler arasında yer aldı.

Mahkemedeki kimlik tespitinin ardından, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Gözde Fil, müvekkilinin hastanede randevusu olduğunu belirterek mazeret sundu. Avukat Fil, Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerin mali denetimini üstlendiğine dikkat çekti ve yargılamanın durdurulması talebinde bulundu.

Sanıklardan Açıklamalar ve İddialar

Sanıklardan Melih Morsünbül, o dönemde kendisine para dolu çantayı bırakması için Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından arandığını iddia etti. Morsünbül, görüntülerin yasadışı yollarla elde edildiğini öne sürdü.

Dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ise o tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile tanışmadığını ve bağış toplamadığını söyledi. Diğer sanıklar da ifadelerinde başka bir durumu belirttiklerini açıkladı.

Mahkemeden Gelen Tarih

Duruşma sonrası savcının talebinin reddedilmesi üzerine, mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Kasım tarihine erteledi.

CHP Yetkililerinin Duruşma Sonrası Yorumları

Basına açıklama gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, görüntülerin hukuka aykırı şekilde elde edildiğini vurguladı ve bu nedenle yargılama sürecinin yürütülemeyeceğini dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimlerden kısa bir süre önce ortaya çıkan görüntülerin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zarar vermeyi hedeflediğini ifade etti ve yapılan işlemlere dair belgeleri kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

İddianamedeki Detaylar

İddianamede, 11 Mart 2020 tarihinde sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Görüntülerde, bir kişinin elindeki çantadan para çıkararak masaya dizdiği anların yer aldığı belirtildi. Mali işlemlere yönelik detaylar ve ilgili belgeler de iddianamede belirtilmiştir.

Toplamda 22 sanık hakkında Siyasi Partiler Kanunu kapsamında hapis cezası talep edilmektedir.

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