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CHP'den Asgari Ücret ve İmamoğlu Açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, insani asgari ücret için mücadele edeceklerini ve İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 15:46
CHP'den Asgari Ücret ve İmamoğlu Açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Emir'den Önemli Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin asgari ücret politikasına dair kritik mesajlar verdi. Emir, "CHP olarak insani bir asgari ücretin oluşması ve temmuzda zammının verilmesi için her yolu deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na Yönelik Eleştiriler

Toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna da değinen Emir, İmamoğlu'nun "sudan bahanelerle" cezaevinde tutulduğunu belirtti. Ayrıca, cezaevlerinin dolu olduğu bir ortamda anayasa değişikliğinin gündeme gelmesinin uygun olmadığını savundu. Emir, iktidarın Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe sayarak yeni bir anayasa yapamayacağını vurguladı.

İnfaz Düzenlemeleri Üzerine Beklentiler

Emir, TBMM'nin infaza yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini beklediğini belirtti. "Parlamentoya düşen, toplumsal uzlaşıyı sağlayacak, adalet duygusunu zedelemeyecek bir kanun yapmaktır" diyen Emir, bu yasaya katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Asgari Ücret Üzerine Değerlendirmeler

Asgari ücrete ilişkin de önemli bilgiler paylaşan Emir, Türkiye'de her 10 kişiden 6'sının maaşının asgari ücret olduğunu ve 4'ünün de ücretinin asgari ücrete göre belirlendiğini söyledi. Emir, bu durumu göz önünde bulundurarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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