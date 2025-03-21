CHP'den Olağanüstü Kurultay Kararı: 6 Nisan'da Toplanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultay yapma kararı aldığını duyurdu. 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü kurultay, partinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Kurultayın Sebepleri

Özel, düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında yaptığı açıklamada, başlatılan soruşturmaların amacının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına engel olmak olduğunu savundu.

23 Mart'ta gerçekleşecek ön seçim öncesinde İmamoğlu'nun gözaltına alındığını hatırlatan Özel, bu sürecin kampanyayı kesmek amacıyla yapıldığını belirtti. “Her biriniz sordunuz, 'Ekrem İmamoğlu aday mı, seçimi yapacak mısınız?' diye. 'Evet kararlıyız' dedik. 'Ya tutuklanırsa?' denildi. 'Yine adayımızdır' dedik.” ifadelerini kullandı.

Olağanüstü Kurultay Detayları

Özel, oy verme işlemlerinin 6 Nisan 2025 günü gerçekleşeceğini vurgularken, “Tüzüğümüzün 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi duyuruyorum.” dedi.

Kurultayda Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimlerinin yapılacağını belirten Özel, tüm CHP'lilerin aday olabileceğini ve demokratik bir yarışın yaşanacağını açıkladı.

İstanbul İl Kongresi Üzerine Açıklamalar

Özel, kayyum atama iddialarına ilişkin soruları da yanıtladı. İstanbul il kongresinin mevcut delegeleriyle yapılacağını ve yeni delegelerin belirlenemeyeceğini ifade etti.

Olağanüstü kurultayın tarihine dair detayları da paylaşan Özel, “30 Mart 2025'te delege listeleri askıya alınacak, 1 Nisan'da ise kesinleştirilecektir.” bilgilerini verdi.

Özgür Özel, “Haydi işinize.” diyerek, sürecin devam edeceğini belirti ve partinin iradesinin tazelenmesi adına tüm delegeleri kurultayda bulunmaya davet etti.