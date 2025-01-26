CHP Gençlik Kolları Başkanları'ndan Cem Aydın'a Tam Destek

CHP Gençlik Kolları Başkanları'ndan Destek Mesajı

CHP'nin 81 ildeki Gençlik Kolları Başkanları, sosyal medya üzerinden destek açıklaması yaparak, gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a sahip çıktılar.

Mehmet Okan Türkmen'den Açıklamalar

Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, baskıya karşı geri adım atmayacaklarını belirterek mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Türkmen, iktidarın ekonomi ve gençlerle ilgili politikalarını eleştirerek, ülkenin umutsuzluk sarmalından çıkarılması ve karanlık günlerin geride bırakılması amacıyla bir yürüyüş başlattıklarını ifade etti. CHP Gençlik Kolları'nın bu yürüyüşün dinamik gücü olacağını vurguladı.

Direniş ve Gençlerin Rolü

Türkmen, konuşmasının devamında şu şekilde konuştu: "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'ı haftada üç gün imza atmaya çağırarak yıldırmak ve bizleri sindirmek istiyorlar. Ancak, gençler konuşmasın, siyaset yapmasın anlayışı bir yanılgıdır. CHP gençliği, geçmişte olduğu gibi bugün de direnişin simgesi olacak ve size boyun eğmeyecektir. En büyük güvencemiz halktır. Erken seçimi gençler getirecektir. Bir kişi bile eksilmeyecek, bir kişiyi bile yalnız bırakmayacağız. Genel Başkanımız Cem Aydın'ın daima yanındayız."

CHP'nin 81 ildeki Gençlik Kolları Başkanları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a destek açıklamasında bulundu. CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, parti genel merkezinde, İl Gençlik Kolları Başkanları adına açıklama yaptı.

CHP'nin 81 ildeki Gençlik Kolları Başkanları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a destek açıklamasında bulundu. CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, parti genel merkezinde, İl Gençlik Kolları Başkanları adına açıklama yaptı.