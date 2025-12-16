DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Şaphane'de Ev Yangını: Karamanca'da Çatı Hasar Gördü

Kütahya'nın Şaphane ilçesi Karamanca köyünde Fevzi Özçelik'e ait evde çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; çatı hasar gördü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:57
Şaphane'de Ev Yangını: Karamanca'da Çatı Hasar Gördü

Şaphane'de Ev Yangını: Karamanca'da Çatı Hasar Gördü

Hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü'nde, Fevzi Özçelik'e ait iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Şaphane ve Pazarlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ŞAPHANE’DE ÇIKAN YANGINDA BİR EVİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ

ŞAPHANE’DE ÇIKAN YANGINDA BİR EVİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ

ŞAPHANE’DE ÇIKAN YANGINDA BİR EVİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
2
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
3
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Şanlıurfa Birecik'te Tır Yangını ve Patlama: Kadın Sürücünün Korku Dolu Anı
7
Çorum'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Genç Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi