Şaphane'de Ev Yangını: Karamanca'da Çatı Hasar Gördü

Hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü'nde, Fevzi Özçelik'e ait iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Şaphane ve Pazarlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

