CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da Üreticilerin Sorunlarını Dinledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti. Adem, programı çerçevesinde partisinin ilçe başkanlığına ve Reyhanlı Ziraat Odası'na ziyarette bulundu.

Üreticilerin Talepleri Dinlendi

Adem, ziyaretleri kapsamında bir süt üreticisini ve zeytinyağı fabrikasını da ziyaret ederek, buralarda üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dikkatle dinledi.

Reyhanlı Barajı Üzerine İncelemeler

Reyhanlı Barajı'nda incelemelerde bulunan Adem, barajın bendinin ve setinin yapılmadığını öne sürdü. Konuyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Adem, barajın bir an önce tamamlanması ve suyla doldurulması gerektiğinin altını çizdi.

Sınır Mahalleleri ve Havuç Fabrikası Ziyareti

Ziyaretine Suriye sınırındaki mahalleleri gezerek devam eden Adem, ilçedeki bir havuç fabrikasını da ziyaret etti. Böylece, bölgedeki üreticilerin yaşadığı sorunlara yönelik duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Adem, programı kapsamında partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Adem, programı kapsamında partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulundu.