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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'dan Esenyurt'a Destek Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Esenyurt'ta düzenlenen protestoyla Ahmet Özer’in tutuklanmasını kınadı ve Esenyurt'un iradesine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'dan Esenyurt'a Destek Mesajı

CHP'den Esenyurt'a Destek Gecesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen protesto eyleminde önemli açıklamalarda bulundu. Karasu, "Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle kalabalığa seslendi.

Ahmet Özer'e Destek

Protestoya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Özgür Karabat, bazı milletvekilleri, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili katıldı. Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının kınandığı etkinlikte, Karasu desteklerinden dolayı Esenyurtlulara teşekkür etti.

Yerel Seçim Başarısı

Karasu, yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl aradan sonra yüzde 38 oyla birinci parti olduğunu belirterek, Ahmet Özer’in Esenyurt'ta %50’nin üzerinde bir oyla başkan seçildiğini vurguladı. "Ahmet başkan, Esenyurtluların gönlüne girdi," diyen Karasu, onun başarılı politikalarının iktidar tarafından rahatsızlıkla karşılandığını ifade etti.

Kayyum Politikasına Tepki

Ulaş Karasu, iktidarın kayyum politikaları ve algı yönetimi ile vatandaşların sorunlarını görmezden geldiğinin altını çizerken, CHP olarak işçi, esnaf, memur ve emeklilerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, AKP'nin kayyum politikasına karşı direnme kararlılıklarını yineleyerek, "Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine de sahip çıkmaya devam edeceğiz," dedi.

Protesto konuşmaların ardından kısa süre bekleyip dağıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Esenyurt Meydanı'nda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Esenyurt Meydanı'nda konuşma yaptı.

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