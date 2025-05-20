CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile 'Terörsüz Türkiye' İçin Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Heyeti ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'nin terörsüz bir geleceği için ortak hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Özel, "Hepimiz, hep birlikte ciddiyetle bu işe sarılmamız lazım. Yapmamız gereken mesele, Meclis'i merkez alan, milletten güç alan, millete hesap verecek olan bir siyaset yürütmek" dedi.

Özel'in Açıklamaları ve HSK Tartışmaları

Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıya, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci de katıldı. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulanan Özel, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği ile ilgili oylamalarla ilgili endişelerini paylaştı.

“HSK ile ilgili mesele tam bir hukuksuzluk meselesi. HSK seçimini tamamladıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız." diyen Özel, AKP'nin oylamaları etkileyerek kendi adaylarını Meclis'e taşıma girişimlerini eleştirdi.

Meclis Başkanvekilliği Tartışmaları

Görüşmede ayrıca, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile ilgili tartışmalara değinen Özel, "Gülizar Hanım'a görev vermeyeceklerini söylemişler. Ancak CHP grubu olarak Bekir Bozdağ'ın Meclis'i yönetmesini kabul edemeyiz" ifadesini kullandı.

Komisyon Kurulması ve Toplumsal Mutabakat Vurgusu

Özel, “Terörsüz Türkiye” sürecinde Meclis'te komisyon kurulması önerisinin CHP'nin yıllardır savunduğu bir fikir olduğunu belirtti. Özel, toplumsal mutabakatın salt çoğunlukla sağlanamayacağını ve nitelikli çoğunlukların aranması gerektiğini vurguladı.

Şeffaflık ve Ciddiyet Çağrısı

Özel, terörsüz Türkiye sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini, ciddiyet ve samimiyetle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. "Buradan sonrası için artık herkesin doğru adımlar atması, halkı aldatmaması gerekiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Operasyonu Üzerine Yorumlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan bir operasyon hakkında sorulan soruya Özel, "Savcılık, bu operasyonda polisi değil, jandarmayı kullanmış. Bu konunun netleşmesi için savcılığın bir açıklama yapması gerekiyor" yanıtını verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Görüşmenin ardından Genel Başkan Özel, DEM Parti heyetini uğurladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Görüşmenin ardından Genel Başkan Özel, DEM Parti heyetini uğurladı.