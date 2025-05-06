CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anma Töreninde Sert Mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sert Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Anma töreninde, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin çıkışında uğradığı saldırıya değinen Özel, "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Saygı Duruşu ve Karanfil Bırakma

Özel, anma programında Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarının başında saygı duruşunda bulundu. Mezarlara kırmızı karanfil bırakarak bu önemli anı onurlandırdı.

Adalet ve Samimiyet Vurgusu

Özel, Gezmiş ve arkadaşlarının karşılaştığı yargılama sürecinin adil olmadığını ifade ederek, "Onların bir idealin üç neferi, üç fidanı olduklarının herkesçe kabul edildiğini" söyledi. Ayrıca, o dönemde idama el kaldıranların torunlarının bugün utanç duyduklarını belirtti.

Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Özel, Gezmiş ve arkadaşlarından miras kalan en büyük mücadelelerden birinin Filistin meselesinde gösterdikleri kararlılık olduğunu vurguladı. "O günden bugüne bizlerin Filistin'e yaklaşımında hiçbir şey değişmedi." diyerek, bu konudaki samimiyetlerinin devam ettiğini ifade etti. Trump'ın Gazze ile ilgili ifadelerine de sert bir dille tepki göstererek, "Bunu söyleyene meydan okuma, en sert cevabı verme günüdür." şeklinde konuştu.

Mücadeleye Devam Edeceğiz

Demokrasiyi, eşitliği ve insan haklarını savunmaya kararlı olduklarını belirten Özel, "O mesajı aldık kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı. "Sokaklardan çekilin" diyenlere meydan okuyarak, "O mesajı aldık kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla mezarları başında düzenlenen anma programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla mezarları başında düzenlenen anma programına katıldı.