CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı: Şüphelinin Geçmişi Şok Edici

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir saldırıya uğradı. Özel, törenden ayrılırken yanına yaklaşan bir kişi tarafından yumruklandı.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Olay sonrası korumalar eşliğinde alandan çıkan CHP Genel Başkanı Özel, güvenlik önlemleri altında uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından 66 yaşındaki S.T. adlı şüpheliyi gözaltına aldı ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen bu saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri yer aldı.

Şüphelinin Geçmişi Analiz Ediliyor

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğu öldürme ve bir çocuğu yaralama suçlarından sabıkasının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının olmadığı, ayrıca ilk belirlemelere göre akıl sağlığına dair olumsuz bir bulgunun bulunmadığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli S.T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli S.T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.