DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.683.160,06 0,83%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı: Şüphelinin Geçmişi Şok Edici

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anma töreninin ardından saldırıya uğradı. Şüphelinin geçmişte iki çocuğu öldürme suçundan sabıkası olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı: Şüphelinin Geçmişi Şok Edici

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir saldırıya uğradı. Özel, törenden ayrılırken yanına yaklaşan bir kişi tarafından yumruklandı.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Olay sonrası korumalar eşliğinde alandan çıkan CHP Genel Başkanı Özel, güvenlik önlemleri altında uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından 66 yaşındaki S.T. adlı şüpheliyi gözaltına aldı ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen bu saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri yer aldı.

Şüphelinin Geçmişi Analiz Ediliyor

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğu öldürme ve bir çocuğu yaralama suçlarından sabıkasının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının olmadığı, ayrıca ilk belirlemelere göre akıl sağlığına dair olumsuz bir bulgunun bulunmadığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli S.T., Beyoğlu İlçe Emniyet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli S.T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli S.T., Beyoğlu İlçe Emniyet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli S.T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Öğrenciler Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünde Kitap Okudu
2
İstanbul'da Gazze İçin ABD Konsolosluğu Önünde Protesto
3
ABD'de Karagöz Gölge Oyunu, Binlerce Çocuğa Ulaştı
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'de AA Standını Ziyaret Etti
5
Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Fatih Camisi'nde 81 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi
7
İzmir'de Jandarmaya Ateş Açan Zanlı Öldürüldü

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi