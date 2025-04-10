CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlunu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, parti politikalarının Kürt meselesi konusunda net ve tutarlı olduğunu vurguladı.

Özgür Özel'in Açıklamaları

Özel, "CHP'nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir, çok bellidir. Kürtler, 'sorunum var' diyorsa vardır. Çözüm hepimize düşer. Terörsüz Türkiye idealimiz var ve biz terörü de kınıyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ı da ziyaret ettiğini belirten Özel, görüşmelerinin ardından dayanışma mesajlarını iletti.

Yargılama Süreci ve Terörle Mücadele

Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanacağını hatırlatan Özel, bu davanın geçmişteki kumpas davalarıyla ilişkilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Özel ayrıca, Timur Soykan'ın ailesiyle de iletişim kurarak dayanışma içinde olduklarını ifade etti ve süreci yakından takip ettiklerini aktardı.

Kürt Meselesi Üzerine Vurgu

Özel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "Meclis zemininde atılacak her türlü barışçıl çözüme yönelik adımı desteklemeye hazırız" dedi.

"Terörsüz Türkiye'yi sağlamak için demokratik açılımlar gerekmektedir. Meclis, bu sorunun çözümü için doğru bir zemin olmalıdır. Tüm mağdurların fikirlerinin alınmasının önemine inanmaktayız" şeklinde konuştu.

Özel, meclisi yok sayarak yapılan açıklamaların sorunu çözmede samimi olmadığını ve bu duruma tahammüllerinin olmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.