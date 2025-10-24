CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kurultay davası tartışmalarını geride bıraktık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verdiği karara ilişkin açıklama yaptı. Özel, mahkemenin davada "davanın konusuz kalması" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesini değerlendirdi.

Özel'den ilk değerlendirme

"Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır." dedi. Partisinin genel merkezinden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, davanın sonuç değil, süreç odaklı bir dava olduğunu belirtti ve amacın CHP'yi tartıştırmak olduğunu söyledi.

"'CHP'de bir iç karışıklık çıkaralım, ikilik yaratmaya çalışalım.' dediler. Buna alet edebilecekleri birtakım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar. Hastalık yapmak için mikrop lazım, mikrop arayıp mikrop buldular. Bünyeye onu sokmaya çalıştılar. CHP'nin güçlü bünyesi, birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı ne güç kaybetti ne de bu mikropları kabul etti ve artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır."

Özel, bu süreçte kendilerine destek veren delege, üye ve seçmenler ile bütün muhalefet partilerinin liderlerine teşekkür etti.

İmamoğlu ve kayyum tartışması

Bir gazetecinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanma riskine ilişkin soru üzerine Özel, kayyum tartışmalarını köpürtmenin niyetli kişilerce yapıldığını söyledi. Özel, özellikle terör soruşturmalarının kayyum atanmasına zemin oluşturabileceğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Çıkarmaz. Bu kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var. Zaten Ekrem İmamoğlu terör suçlamasıyla bir iddianame bekliyor. Soruşturma terörden açıldığı an kayyum atama imkanı her zaman var. Oradan bir kayyum atama niyeti bu milletin vicdanından öyle bir döndü ki ona cesaret edemediler zaten. Yapacaksa her zaman kayyum atayabilir ama bugün CHP kongresini yok sayma girişimi ortadan kalkınca borsa yüzde 5 yukarı fırladı. Bir de İstanbul Büyükşehir gibi dünyanın en bilinen metropolünü 1 milyon farkla kaybettiğiniz şehre böyle bahane bulup kayyum atamaya kalktığınızda Türkiye'ye ne yaptığınızın farkında mısınız? O yüzden buna ne ekonomik olarak ne siyaseten hiçbir şekilde cesaret edemezler, edemediler, edemeyecekler. Bu millet onlara bunu yaptırmaz."

Özel, ayrıca casusluk suçlamaları üzerinden yeni bir kampanya yürütüldüğünü savunarak eleştirdi:

"Milleti bu sefer de böyle ikna etmeyi deneyecekler. Bir casus olursa bu Türkiye'ye büyük kötülük yapan bir adamdır. Kimse casus sevmez. Son çare, FETÖ'den aldıkları son mirasla akıllarında kalan, 'hırsız' dedik olmadı, 'yolsuz' dedik olmadı, 'çaldı' dedik millet inanmadı, 'terör' dedik millet ayaklandı, dur bir de 'casus' diyelim bakalım. Bu kadar olmaz, bu ayıp. Buna da tenezzül ettiler. Ekrem İmamoğlu'na casus diyecek adamın bütün Trabzon, bütün İstanbul, bu millet alnını karışlar."

Merdan Yanardağ'a destek

İstanbul'da başlatılan soruşturmada Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması ve bunun "Casusluğun medya ayağı" şeklinde tanımlanmasına Özel tepki gösterdi: "Bunu söyleyenin de yatacak yeri yok. Şu Merdan Yanardağ'ı bir kere de bir şeye bulaştırmayın."

