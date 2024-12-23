CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Asteğmen Kubilay'ı Anma Etkinliğine Katıldı

Özgür Özel, Menemen'de Anma Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişinin 94. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve anma etkinliğine katıldı.

Yürüyüş, ilçe stadından başlayarak Yıldıztepe'de son buldu. Etkinlikte Kubilay Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehitleri Anarken Vurgu Yaptı

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Kubilay ve diğer şehitleri anmak için CHP'nin tüm organlarıyla törene katıldığını belirtti. Duygusal anlar yaşadığını ifade eden Özel, son zamanlarda kendilerine yönelik olan 'linç kampanyası'na da değindi.

“İnanın böyle bir kampanyanın toplumsal tabanı olmayacağından zaten emindik. Ama siyasette benimseneceği, bunun üzerinden bir siyasi çıkara tenezzül edileceği bir kutuplaşma ortamını geri getirebilmek için bunun araçsallaştırılacağı” dedi.

Suriye Üzerine Önemli Açıklamalar

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Kubilay'ı şehit edenler arasında yer alan bir kişinin türbesini ziyaret ettiğini hatırlatan Özel, bu yıl kara, deniz ve harp okullarındaki mezuniyetlerde ilk kez genç kadın teğmenlerin birinci olduğunu vurguladı.

Özel, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, “Yaşanan bütün acıların ve zorlukların sebebi iş bilmez dış politikaydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi tek adam rejimi yerine güçlü bir parlamento öneriyoruz” dedi.

Etkinlikte ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan da konuşma yaptı.