DOLAR
38,49 -0,05%
EURO
43,72 -0,3%
ALTIN
4.056,11 0,25%
BITCOIN
3.622.490,79 0,61%

CHP'li Aykut Kaya'dan Mersin Stadyumu'na Maç Taşınmasına Sert Tepki

Aykut Kaya, Mezitli 33 Spor ve Eskişehirspor maçının Mersin Stadyumu'na alınmasına karşı çıktı, keyfi kararı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 01:14
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 01:14
CHP'li Aykut Kaya'dan Mersin Stadyumu'na Maç Taşınmasına Sert Tepki

CHP'li Aykut Kaya'dan Maç Taşınmasına Tepki

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak Mezitli 33 Spor ile Eskişehirspor arasındaki karşılaşmanın Mersin Stadyumu'na alınmasına sert tepki gösterdi.

Güvenlik Gerekçesiyle Değiştirilen Stat

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından güvenlik endişesi gerekçesiyle alınan bu kararın haksız olduğunu vurguladı. Mezitli 33 Spor'un tüm maçlarını Mezitli Koray Aydın Stadyumu'nda oynadığını hatırlatan Kaya, bu önemli karşılaşmanın da burada gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

Keyfi Karar ve Haksızlık İddiası

Kaya, "Maç oynanırken kural değişmez. Şampiyonu belirleyecek en kritik haftada alınan bu keyfi karar, sadece bir stat değişikliği değil, Manavgat Belediyespor'a karşı açık bir haksızlıktır. Şampiyonluk mücadelesine masa başından müdahale edilmesi asla kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Karar Değiştirilmelidir

Son olarak, CHP'li Kaya, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak, bu kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Aykut Kaya'dan Mersin Stadyumu'na Maç Taşınmasına Sert Tepki
2
Özgür Özel, Kanal İstanbul'a Şiddetle Karşı Çıktı
3
Uşak'ın Banaz İlçesinde Yangın Paniği: Tek Katlı Evde Hasar Oluştu
4
Çanakkale ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alımı Başladı!
5
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Yeni Eğitim Atılımı: Dijital Eğitim Platformu Tanıtıldı
6
Sivas'ta 53 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
7
Bakan Ersoy, 'İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri' Sergisini Ziyaret Etti

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu