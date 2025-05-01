CHP'li Aykut Kaya'dan Mersin Stadyumu'na Maç Taşınmasına Sert Tepki

CHP'li Aykut Kaya'dan Maç Taşınmasına Tepki

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak Mezitli 33 Spor ile Eskişehirspor arasındaki karşılaşmanın Mersin Stadyumu'na alınmasına sert tepki gösterdi.

Güvenlik Gerekçesiyle Değiştirilen Stat

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından güvenlik endişesi gerekçesiyle alınan bu kararın haksız olduğunu vurguladı. Mezitli 33 Spor'un tüm maçlarını Mezitli Koray Aydın Stadyumu'nda oynadığını hatırlatan Kaya, bu önemli karşılaşmanın da burada gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

Keyfi Karar ve Haksızlık İddiası

Kaya, "Maç oynanırken kural değişmez. Şampiyonu belirleyecek en kritik haftada alınan bu keyfi karar, sadece bir stat değişikliği değil, Manavgat Belediyespor'a karşı açık bir haksızlıktır. Şampiyonluk mücadelesine masa başından müdahale edilmesi asla kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Karar Değiştirilmelidir

Son olarak, CHP'li Kaya, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak, bu kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de basın toplantısı yaptı.