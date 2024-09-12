CHP'li Bağcıoğlu'ndan ABD ve GKRY Anlaşmasına Sert Tepki

CHP'li Bağcıoğlu'ndan Önemli Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan askeri anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki Barış ve İstikrar Tehlikede

Bağcıoğlu, ABD'nin bu tür askeri işbirlikleriyle GKRY'deki askerî varlığını artırmasının bölgedeki barış ve istikrarı riske attığını vurgulayarak, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturduğunu ifade etti.

Ulusal Güvenliğe Dikkat

Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "GKRY'nin askeri kapasitesinin artırılması, Mavi Vatan'a doğrudan bir tehdit oluşturuyor. ABD'nin bu tür işbirlikleri, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda bölgedeki barış ortamını da tehdit etmektedir."

İktidarın Tutumu Eleştirildi

Bağcıoğlu, Türkiye'nin çıkarlarının asla göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “İktidarın bu anlaşmaya karşı gösterdiği tepkilerin yetersiz olduğunu” vurguladı. "Bu tür gelişmeler karşısında Türkiye'nin daha kararlı bir duruş sergilemesi elzemdir," dedi.