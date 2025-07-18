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CHP'li Başarır: Enerji ve Maden Yasası İçin Direneceğiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanındaki yasaları eleştirdi, "Direnmeye devam edeceğiz" dedi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 15:03
CHP'li Başarır: Enerji ve Maden Yasası İçin Direneceğiz

CHP'li Başarır: Enerji ve Maden Yasası İçin Direneceğiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başarır, "CHP grubu olarak direnmeye devam edeceğiz. Bu yasanın geçmemesi için İçtüzük'teki tüm haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yolsuzluk soruşturması çerçevesinde iddianamenin yaklaşık 4 aydır hazırlanmadığını vurgulayan Başarır, tutuklanan diğer isimler hakkında da önemli noktaları gündeme getirdi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, Antalya'da rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklanan Muhittin Böcek ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili sağlık sorunlarının bulunduğunu kaydeden Başarır, "Bu 3 kişi hakkında tahliye kararı vermek çok mu zor? Tutukluluk hallerini evinde geçirmeleri bu iktidara ne zarar verir? İnsanların ölmesini mi bekliyorsunuz?" şeklinde sordu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına ilişkin iddialara da dikkat çeken Başarır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarına tepki gösterdi.

Devam eden enerji ve maden düzenlemelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda, özellikle zeytinlik alanlara yönelik düzenlemelerin geri çekilmesi gerektiğinin altını çizen Başarır, şöyle devam etti:

"Gece yarısı önerge veriyorlar. 78 bin ağacı keseceğiz, yerine 157 bin ağaç dikeceğiz. Madem dikmeye meraklısın, niye kesiyorsun? 300 yaşındaki zeytin ağacını keseceksin, yerine bir günlük ağaç dikeceksin. Bunu Meclis'te bizimle pazarlık konusu yapacaksın. Çiftçiye rüşvet verme. Bu yasayı geri çek. Biz direnmeye devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki toplantıyı değerlendiren Başarır, "Türkiye'ye barışın, huzurun gelmesini, akan kanın durmasını istediğimizi söyledik. Kanın akmasını isteyen bir zihniyet, zaten sapkın bir akıldır" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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