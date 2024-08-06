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CHP'li Özçağdaş, Hatay'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Hatay'da eğitim buluşmaları ve depremzedelerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:42
CHP'li Özçağdaş, Hatay'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Hatay'da Ziyaretlerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Hatay'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında depremzedelerle bir araya geldi.

Eğitim Sendikaları ile Görüşme

Özçağdaş, programının başında eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir otelde basına kapalı bir toplantı yaptı. Ardından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ile bir ziyaret gerçekleştirdi.

Partililerle Buluşma

Özçağdaş, daha sonrasında partisinin Hatay İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek çeşitli konuları değerlendirdi.

Birleştirilmiş Eğitim Olgusunu Eleştirdi

Bazı eğitim sendikalarının temsilcilerini ziyaret eden Özçağdaş, Defne ilçesinde geçici İl Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önünde açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, 30 ilde gerçekleştirmeyi planladıkları eğitim buluşmalarını Hatay'dan başlattıklarını ifade etti.

Hatay'daki depremler nedeniyle yıkılan ya da hasar gören okullar hakkında bilgi veren Özçağdaş, "125 okulda birleştirilmiş eğitim verilmektedir. Bu durum, çocukların sabahın karanlığında, kötü hava koşullarında okula gitmelerine ve geç saatlerde evlerine dönmelerine neden olmaktadır. Birleştirilmiş eğitim modelinin çocukların eğitimine olan olumsuz etkilerini göz ardı etmemeliyiz." şeklinde konuştu.

Depremzedelerin Talepleri Dinlendi

Özçağdaş, programı çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya geldiği depremzedelerin taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm bulmak için çaba gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ4), bir dizi ziyaret için geldiği Hatay'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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