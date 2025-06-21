CHP'li Zeybek'ten Su Krizi Uyarısı: 2025'te Türkiye'nin Birinci Meselesi

CHP'li Zeybek'ten Su Krizi Uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin düzenlediği çevre çalıştayında önemli açıklamalarda bulundu. Zeybek, "2025 yılından ileriye doğru baktığımız zaman su meselesi Türkiye'nin birinci meselesidir" dedi.

Çevreyi Toplumsal Adalet Olarak Görüyoruz

CHP İstanbul İl Başkanlığı Doğa ve Çevre Komisyonu tarafından Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, çevre sorunlarını sadece korunması gereken bir alan olarak değil, aynı zamanda toplumsal adalet, sağlıklı yaşam ve demokratik katılım açısından ele aldıklarını ifade etti.

Su Sorununun Aciliyeti

Zeybek, Türkiye'nin doğrudan su fakiri bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Trabzon, Rize ve Artvin'i çıkarsanız Türkiye'nin 78 ilinde su sıkıntısı vardır, kuraklık riski vardır" şeklinde konuştu. İstanbul'un 16 milyon nüfusuyla 1,5 milyar metreküp içme suyuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı, "Kullanma suyu bakımından Marmara, Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 35'ine sahip ancak yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından bunun yüzde 10'undan daha azına sahiptir" diyerek, su krizinin derinleştiğini dile getirdi.

Toplumun Duyarlılığı Bizim İçin Önemli

Zeybek, CHP'nin çevre konularında duyarlı olan toplum kesimlerinin görüşlerinin, partinin yol göstericisi olduğunu belirterek, "CHP, kendisiyle ortak hareket eden STK'ların ve demokratik kitle örgütlerinin görüş ve düşüncelerinden bağımsız hareket etme şansı yoktur" ifadesini kullandı.

Son olarak, TBMM'ye sunulan enerji ve maden düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis'in gündemine gelmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanlığı Doğa ve Çevre Komisyonu tarafından Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen çevre çalıştayına katılarak konuşma yaptı.