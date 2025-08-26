DOLAR
CHP Lideri Özgür Özel'den Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı ve kahramanları andı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı

Özel'in paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihimizin dönüm noktalarından olan Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun. Büyük Taarruz'dan 851 yıl önce, yine bir 26 Ağustos günü kazanılan bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum."

