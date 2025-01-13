CHP Lideri Özgür Özel: Rıza Akpolat'a Gözaltı Siyasi Operasyon

Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, basın toplantısında, "Bu bir siyasi operasyon. Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliği itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor." dedi.

Seçim Sonuçları ve Siyasi Durum

Özel, Türkiye Belediye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardındaki siyasi motivasyonları eleştirdi. Özel, "Sen seçim sonucunu yok sayıyorsan, bu kadar yüksek oyla seçilen birinin itibarını düşürmeyi kendine kar sayıyorsan sen zaten tükenmişsin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a Çağrı

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Eğer gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, çıkın milletle yüzleşin; sandıktan kaçmayın!" dedi. Ayrıca, olayın ardından yaşanan gerginliğin, halkın huzuruna çıkılmasıyla aşılabileceğini belirtti.

İmamoğlu'ndan Hukuk Dışı İddialar

Ekrem İmamoğlu da basın toplantısında, Akpolat'ın gözaltına alınmasının yargı, hukuk ve adalet ihlalleri içerdiğini vurguladı. "Belediye başkanlarının ihale ve harcama yetkilisi olmadığını" hatırlatan İmamoğlu, "Beşiktaş Belediye Başkanı'nı il dışında gözaltına almak tamamen hukuk dışıdır. Kesinlikle itibar suikastıdır." diye konuştu.

Kayyum Uygulamaları

Özel, Akdeniz Belediyesi'ne yapılan kayyum uygulamalarına da değinerek, "Kayyum uygulaması son derece antidemokratik bir uygulamadır. Bu nedenle tüm kayyum atamalarına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Kesinleşmeden görevden almanın yanlış olduğuna dikkat çekti.