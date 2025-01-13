CHP Lideri Özgür Özel: Rıza Akpolat'a Gözaltı Siyasi Operasyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını siyasi operasyon olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:12
CHP Lideri Özgür Özel: Rıza Akpolat'a Gözaltı Siyasi Operasyon

Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, basın toplantısında, "Bu bir siyasi operasyon. Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliği itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor." dedi.

Seçim Sonuçları ve Siyasi Durum

Özel, Türkiye Belediye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardındaki siyasi motivasyonları eleştirdi. Özel, "Sen seçim sonucunu yok sayıyorsan, bu kadar yüksek oyla seçilen birinin itibarını düşürmeyi kendine kar sayıyorsan sen zaten tükenmişsin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a Çağrı

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Eğer gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, çıkın milletle yüzleşin; sandıktan kaçmayın!" dedi. Ayrıca, olayın ardından yaşanan gerginliğin, halkın huzuruna çıkılmasıyla aşılabileceğini belirtti.

İmamoğlu'ndan Hukuk Dışı İddialar

Ekrem İmamoğlu da basın toplantısında, Akpolat'ın gözaltına alınmasının yargı, hukuk ve adalet ihlalleri içerdiğini vurguladı. "Belediye başkanlarının ihale ve harcama yetkilisi olmadığını" hatırlatan İmamoğlu, "Beşiktaş Belediye Başkanı'nı il dışında gözaltına almak tamamen hukuk dışıdır. Kesinlikle itibar suikastıdır." diye konuştu.

Kayyum Uygulamaları

Özel, Akdeniz Belediyesi'ne yapılan kayyum uygulamalarına da değinerek, "Kayyum uygulaması son derece antidemokratik bir uygulamadır. Bu nedenle tüm kayyum atamalarına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Kesinleşmeden görevden almanın yanlış olduğuna dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi
2
Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası
4
İsrail, Batı Şeria'da 372 Yasa Dışı Konut İnşasını Onaylama Hazırlığında
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile İlişkileri Güçlendiriyor
6
Kayseri'de 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
7
Narin Güran Cinayetiyle İlgili Didem Arslan'dan Korkunç İddia: Aile Biliyordu ama Sustu

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı