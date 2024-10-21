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CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı ve çeşitli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:43
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, saat 18.30'da başladı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MYK toplantısında Özgür Özel, bugün Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile gerçekleştirdiği ziyarete dair bilgilendirme yapacak.

Toplantıda ayrıca, Özel'in 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayacak olan ziyareti de değerlendirilecek.

Gündemdeki Diğer Maddeler

Toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, "Yenidoğan çetesi" soruşturması, anayasa çalışmaları ve bunlarla ilgili tartışmalar, ekonomi ile iç ve dış gelişmeler yer alacak. Ayrıca, kasım ayında Antalya'da planlanan CHP milletvekilleri toplantısına ilişkin konular da gündeme gelecek.

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