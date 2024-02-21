CHP'nin aday listesi geç teslim edildi: Saruhan Belediye başkan adayının adaylığı reddedildi

Mevcut Saruhan Belediye Başkanı, aynı zamanda da CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi. Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtildi.

Zeki Bilgin, CHP’nin Saruhanlı belediye başkanı adayı ve mevcut belediye başkanıydı. Ancak kendisi ve meclis üyeleri adayları listesi, ilçe seçim kuruluna son teslim tarihi olan dün saat 17.00’den 8 dakika sonra ulaştı. Bu nedenle ilçe seçim kurulu, listeyi kabul etmedi. Bu karara karşı İl Seçim Kuruluna başvurulabilecek.