DOLAR
40,7 0,01%
EURO
47,3 0,27%
ALTIN
4.380,5 1,43%
BITCOIN
4.909.655,22 -1,67%

CHP Sözcüsü Yücel'den Önemli Açıklamalar ve Deprem Eleştirisi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısında önemli konuları ele aldı, gizli oturuma ve deprem sonrası can kayıplarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 18:23
CHP Sözcüsü Yücel'den Önemli Açıklamalar ve Deprem Eleştirisi

CHP Sözcüsü Yücel, MYK Gündemini Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısında İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanının sunum yaptığını belirtti. Yücel, MİT’in sunum yaptığı toplantının gizli oturum olarak yapılmasının doğallığına dikkat çekti.

MYK Toplantısı ve Eren Bülbül’ü Anma

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yücel, toplantıda Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i minnetle andı.

CHP'nin Komisyondaki Rolü

Yücel, CHP'nin komisyonda yer almasının Anayasa değişikliği konuşulacağı gerekçesiyle eleştirildiğini ancak böyle bir konunun gündeme gelmediğini ifade etti. “Kimse CHP’nin olduğu komisyondan korkmasın. CHP Anayasa’nın, üniter devletin, şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetlerinin teminatıdır.” dedi.

Gizli Oturum Tartışmaları

Yücel, ikinci toplantının gizli yapılması hakkında eleştirilerle ilgili, Meclis İç Tüzüğü gereği ulusal güvenliği ilgilendiren konularda gizli oturum yapılabileceğini hatırlattı. Ayrıca, bu oturumun tam tutanak olarak kaydedildiğini açıkladı. Yarın yapılacak üçüncü toplantıdan önce, CHP’nin çalışmaları ve önerileri hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini belirtti.

Deprem Eleştirisi ve Yolsuzluk İddiaları

Yücel, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki vatandaşa Allah’tan rahmet diledi. Deprem tedbirleri üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, “Yetkililerden can kaybı ve yaralı açıklamalarından fazlasını bekliyoruz. Artık yitip giden bir cana tahammülümüz kalmadı.” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yücel, Çalık’ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söz konusu iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet başvurusu yapacaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde MYK gündemine...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde MYK gündemine...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Camide Mihrap Tacının Düşmesi Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Manisa'da Orman Yangınları: Şehzadeler ve Alaşehir'de Hızla Müdahale Ediliyor
3
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş İzmir'de Defnedildi
4
Giresun'da Kaybolan Genç Cihan Tekin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı
5
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
6
Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tarihi Kervansarayı Tehdit Etti

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi