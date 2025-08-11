CHP Sözcüsü Yücel'den Önemli Açıklamalar ve Deprem Eleştirisi

CHP Sözcüsü Yücel, MYK Gündemini Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısında İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanının sunum yaptığını belirtti. Yücel, MİT’in sunum yaptığı toplantının gizli oturum olarak yapılmasının doğallığına dikkat çekti.

MYK Toplantısı ve Eren Bülbül’ü Anma

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yücel, toplantıda Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i minnetle andı.

CHP'nin Komisyondaki Rolü

Yücel, CHP'nin komisyonda yer almasının Anayasa değişikliği konuşulacağı gerekçesiyle eleştirildiğini ancak böyle bir konunun gündeme gelmediğini ifade etti. “Kimse CHP’nin olduğu komisyondan korkmasın. CHP Anayasa’nın, üniter devletin, şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetlerinin teminatıdır.” dedi.

Gizli Oturum Tartışmaları

Yücel, ikinci toplantının gizli yapılması hakkında eleştirilerle ilgili, Meclis İç Tüzüğü gereği ulusal güvenliği ilgilendiren konularda gizli oturum yapılabileceğini hatırlattı. Ayrıca, bu oturumun tam tutanak olarak kaydedildiğini açıkladı. Yarın yapılacak üçüncü toplantıdan önce, CHP’nin çalışmaları ve önerileri hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini belirtti.

Deprem Eleştirisi ve Yolsuzluk İddiaları

Yücel, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki vatandaşa Allah’tan rahmet diledi. Deprem tedbirleri üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, “Yetkililerden can kaybı ve yaralı açıklamalarından fazlasını bekliyoruz. Artık yitip giden bir cana tahammülümüz kalmadı.” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yücel, Çalık’ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söz konusu iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet başvurusu yapacaklarını duyurdu.

