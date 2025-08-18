CHP Sözcüsü Yücel: Samsun delege kavgasına disiplin süreci başlatıldı

MYK gündeminde parti içi olaylar ve gündem değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde hayatını kaybedenleri ve Hacı Bektaş-ı Veli'yi ölüm yıl dönümlerinde saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Yücel, asgari ücret, emekli aylıkları ve milli gelir başta olmak üzere iktidarı eleştirerek, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu teklifi de değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına atıfla, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmasına ilişkin Yücel, "Milletimizin büyük çoğunluğunun inandığı gibi bu operasyonlar hukuki değil siyasi kararlarla yapılan operasyonlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın haklarının bir milim dahi geri gitmesine izin vermeyiz"

Yücel, cuma hutbesindeki miras ölçüsüne yönelik ifadelere tepki göstererek şunları söyledi: "Anayasa Madde 136, 'Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir' diyor. Anayasa laiklik diyor, dayanışma ve bütünleşme diyor. Ali Erbaş ise kadınların miras hakkını yarı yarıya düşürme derdinde. Toplumu birleştirmek, bütünleştirmek bir yana toplumu oluşturan iki ana unsuru, kadın ve erkeğin ayrıştırıyor. Bakın buradan ilan ediyoruz. Biz, bu ülkede yaşadığımız sürece, Cumhuriyet değerlerine, Anayasa'ya, laiklik ilkesine bağlı milyonlar bu ülkede yaşadığı sürece, kadına birçok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkının tanındığı Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinde, kadın haklarının bir milim dahi geri gitmesine izin vermeyiz."

Samsun delege seçimindeki kavga ve başlatılan disiplin süreci

Bir gazetecinin, Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklanmasını sorması üzerine Yücel, olayların partinin istemediği şekilde geliştiğini vurguladı. Yücel, "Bu olaylar, CHP olarak hiç istemediğimiz olaylar. Siyasetin rekabeti içerisinde bu rekabet zaman zaman sertleşebiliyor, istenmeyen noktalara gelebiliyor ama şiddetin hiçbir zaman gerekçesi olamaz, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yücel, MYK toplantısında konunun ele alındığını belirterek, "Olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişilerle ilgili bir disiplin süreci başlatıldı. Olayın akabinde iki parti müfettişimiz görevlendirildi. Parti müfettişlerimizin ve il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiler." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.