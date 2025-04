CI Bloom 2023: Çağdaş Sanat Fuarı 16 Nisan'da Başlıyor

CI Bloom 2023 Hızla Yaklaşıyor

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluşacak. Fuara dair detaylar, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli tarafından The Marmara'da gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

Fuar Programı ve Katılımcılar

16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, 25 çağdaş sanat galerisi ile 16 Nisan'da ön izlemeyle başlayacak. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir'den katılan dört genç galerinin yanı sıra 4 sanat inisiyatifi ile toplamda 263 sanatçı ve 520 eser yer alacak.

Dünya Sanat Pazarındaki Gelişmeler

Güreli, dünya sanat pazarındaki genel daralmaya dikkat çekerek, "Bu yıl bazı fuarlarda %10-20 oranında bir yavaşlama gözlemliyoruz. Bunun nedenlerini anlamaya çalışıyoruz," dedi. Bu bağlamda, fuarın bir platform olmasını hedeflediklerini belirten Güreli, sanatçıların, koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin bir araya gelmesi için çaba harcadıklarını vurguladı.

Genç Sanatçılara Destek

Güreli, genç ve İstanbul dışından katılan galerilerin cesaretlendirilmesinin öncelikli hedefleri olduğuna dikkat çekti. "Sadece ticari bir fuar değil, aynı zamanda şehrin deneyimlerini paylaşma fırsatı sunan bir etkinlik tasarlıyoruz" şeklinde konuştu.

Özel Etkinlikler ve Ziyaretçi Bilgileri

17-18 Nisan tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler CI Bloom'u ücretsiz ziyaret edebilecek. Fuar, Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı BMW ile Pernod Ricard Türkiye ve THY'nin iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Katılımcı Galeriler

Bu yıl, Can Büyükberber'in "The Iconic Glow" eseri ile birlikte 44A/Sıtkı Kösemen, Anna Laudel, Art On Istanbul, Belm'Art Space, Bozlu Art Project, C.A.M, Chi Art Gallery, DG Art Gallery, DIRIMART, Galeri 77, Gülden Bostancı Gallery, Martch Art Project, MUSE Contemporary, One Arc Gallery, Öktem Aykut, Pi Artworks, Pilot Gallery, Piramid Sanat, Rıdvan Kuday Gallery, RS Sanat Alanı, SIMBART Projects, Summart, The Key Art Gallery, Vision Art Platform, ZILBERMAN katılımcıları arasında yer alacak.

CI Bloom, bu yıl fuarda ilk kez yer alacak The Key Art Gallery, Chi Art Gallery ve RS Sanat Alanı'na ev sahipliği yapacak.

Fuar süresince, yerli ve yabancı sanat severler için müzayede şeklinde erişilebilecek bir platform da oluşturulacak.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluşacak. Toplantıda Rabia Bakıcı Güreli (solda), Gözde Günçe Gedik (sağda) ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli (ortada) fuara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen "CI Bloom" çağdaş sanat fuarının dördüncü edisyonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluşacak. Toplantıda Rabia Bakıcı Güreli (solda), Gözde Günçe Gedik (sağda) ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli (ortada) fuara ilişkin değerlendirmede bulundu.