Çiftçilerin protestoları yayılıyor bu kez adres Bulgaristan! Bulgaristan'da çiftçiler protestoya başladı

Tarım Bakanlığı önünde toplanan çiftçiler, hükümetin sektöre yönelik politikasını protesto etti.

Çiftçilerin protestoları yayılıyor bu kez adres Bulgaristan! Bulgaristan'da çiftçiler protestoya başladı
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Tarım sektöründe faaliyet gösteren 20 küçük ve orta ölçekli yerel örgütün temsilcisi, hükümetin sektöre yönelik politikasını protesto ederek, Tarım Bakanı Kiril Vıtev'in görevden alınmasını talep etti. 

protesto

Göstericiler, hükümetin, Ukrayna'dan gelen ucuz ithalata karşı koyamadığını, 2024 yılı için sektörün ihtiyacı olan finansmanı vermediğini iddia etti.

protesto

Göstericiler, 7 günlük bir buzağıyı protestoya taşıdı ve biraz saman ateşe verdi. Ateşi söndürmek için süt döktüler. Gösteri herhangi bir olay çıkmadan bitti.

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