Çiftlik Bank Kurucuları 45 Bin Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çiftlik Bank Davasında Karar Açıklandı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen dolandırıcılık sisteminin kurucuları Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davayla İlgili Gelişmeler

Yıllardır süren davada, Aydın kardeşler hakkında son karar verildi. Mahkeme, her bir sanığı uzun bir hapis cezasına mahkum ederek, dolandırıcılık suçunun ciddiyetine dikkat çekti. Çiftlik Bank skandalı, birçok kişinin mağdur olmasına neden olmuştu.

Bu ceza, Türkiye'deki dolandırıcılık davalarında emsal teşkil edecek nitelikte. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davanın seyrini, tanık ifadeleri ve deliller belirledi.

Önümüzdeki Süreç

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, kararın ardından temyiz sürecine başvurabilecekler. Ancak, verilen cezanın süreleri, dolandırıcılığın mağdurları açısından adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.