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Çiğdem Erdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına destek verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:29
Çiğdem Erdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önemli bir etkinliğe katıldı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak destek verdi.

Anadolu Ajansı'nın Rolü

Bu etkinlik, hem yerel hem de uluslararası düzeyde fotoğrafçılığın önemli bir parçası olan Anadolu Ajansı'nın, haber ve olayları görsel bir dille anlatma çabasının bir yansımasıdır.

Çiğdem Erdoğan'ın Katkısı

Erdoğan, oylama sürecine aktif olarak katılarak, kadın ve erkek fırsat eşitliği konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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