Çiğdem Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anlamlı Mesaj

Adalet ve hakikatin sesi olan Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gurur ve Heyecanla Kutlama

Karaaslan, Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünün büyük bir gurur ve heyecanla kutlandığını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan İstiklal Mücadelesi'nin, Türk milletine ilham vermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Güçlü Türkiye Vurgusu

Mesajında, Türkiye'nin savunma sanayisi, ulaştırma, eğitim, sağlık ve teknoloji gibi birçok alanda büyük başarılara imza attığını ifade eden Karaaslan, "Sahip olduğumuz azimle ülkemizin geleceğini birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Birlik ve Beraberlik

"Bugüne kadar olduğu gibi, iç cephemizi güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek adımları atmaya devam edeceğiz" diyen Karaaslan, Türkiye'nin küresel adaletsizlikler karşısında daha adil bir dünyaya olan inancı temsil ettiğini vurguladı.

Şehitlerimizin Anısına

Karaaslan, Cumhuriyetin önemine de değinerek, "Bu bilinçle Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek için canla başla çalışıyoruz" dedi. Şehitleri rahmetle anarak, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.