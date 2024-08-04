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Çiğli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Durumu ve Bakanlık Açıklaması

Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler için Çalışma Bakanlığı müfettişler görevlendirildi, eylemler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 18:20
Çiğli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Durumu ve Bakanlık Açıklaması

Çiğli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Durumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, süreçle ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlık, bazı basın organlarında yer alan haberlere yanıt vererek, "Konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettişlerimiz daha önce görevlendirilmiş olup, olayla ilgili incelemelerini hassasiyetle sürdürmektedir. Bakanlık olarak durumu yakından takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi Önünde Eylem

Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan bir grup işçi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi. İşçiler, yaşadıkları haksızlıklara dikkat çekerek destek istediler.

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