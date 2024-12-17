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Çin, 54 Ülkenin Vatandaşlarına 10 Gün Vizesiz Geçiş İmkanı Sunuyor

Çin, 54 ülke vatandaşlarına 10 güne kadar vizesiz geçiş hakkı tanıdı. Seyahatta önemli bir kolaylık sağlandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:45
Çin, 54 Ülkenin Vatandaşlarına 10 Gün Vizesiz Geçiş İmkanı Sunuyor

Çin'den Önemli Seyahat Düzenlemesi

Çin, uluslararası seyahatlerin yeniden canlanması amacıyla 54 ülkenin vatandaşlarına uyguladığı vizesiz geçiş süresini 10 güne kadar uzattığını duyurdu. Ulusal Göçmenlik İdaresi (NIA) tarafından yapılan açıklamada, daha önce 72 saat ve 144 saat olarak belirlenen serbest geçiş süresinin 240 saate çıkartıldığı ifade edildi.

Hangi Ülkelerin Vatandaşları Faydalanacak?

Bu yeni düzenleme ile birlikte ABD, İngiltere, Kanada, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerin vatandaşları, üçüncü bir ülkeye geçiş yapmak istediklerinde Çin'de 10 güne kadar vizesiz kalabilecekler. Vize muafiyeti uygulaması, Çin'deki 24 idari birimdeki 60 uluslararası gümrük geçişi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kovid-19 Sonrası Seyahat Hamlesi

Çin, Kovid-19 salgınının ardından yurt dışındaki seyahatleri yeniden canlandırmak amacıyla, Kasım 2023'te 54 ülkenin vatandaşlarına bazı bölgelerde 72 saat ve bazı bölgelerde 144 saat vizesiz geçiş imkanı sunmuştu. Uygulama, ilk aşamada eyalet düzeyinde sınırlıydı.

Vize Muafiyeti Programının Genişlemesi

Pekin yönetimi, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri arttırmayı hedefliyor. Aralık 2023'te 6 ülke ile başlatılan vize muafiyeti programı, 38 ülkeye ulaşarak süresini 30 güne çıkarmıştı.

Mevcut Vize Uygulamaları

Çin, halen 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke ile diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları bulunmaktadır.

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