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Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında

Çin medyası, Trump'ın seçim zaferini iyimser ama temkinli bir bakış açısıyla ele aldı; ilişkilerde yeni bir dönem bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:18
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında

Çin'de Trump'ın Seçim Galibiyeti

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazandığı zafer, Çin basınında geniş bir yankı uyandırdı ve olumlu ama temkinli bir tutumla karşılandı.

İlk Tepkiler ve Başlıklar

Çin medyası, seçim sonuçlarını değerlendirdiği başlıklarda, ABD ve Çin ilişkileri açısından umut verici bir başlangıç arayışına dair işaretler sundu. People's Daily'in ifadesiyle seçim, "ABD tarihindeki en kutuplaştırıcı seçim" olarak nitelendirildi.

Xinhua'nın Yaklaşımı

Xinhua ajansı, "Trump'ı derinden bölünmüş bir ülkede zorluklar bekliyor" başlığını kullanarak Trump'ın zorlu bir döneme gireceğini belirtti. Ayrıca, "Hisse senetleri Trump'ın zaferi sonrası rekor seviyelere ulaştı" ifadeleriyle piyasalardaki iyimserliğe dikkati çekti.

China Daily'nin Umut Dolu Vurguları

China Daily gazetesi, "Dünyanın en önemli ikili ilişkisi için yeni bir başlangıç şansı" yorumunda bulunarak, Çin-ABD ilişkilerinin geleceği için umut taşıyor. Gazete, "Çin-ABD ilişkilerinin yeni geleceği için pragmatik bir yaklaşım gereklidir" şeklindeki başlıklarla yeni bir dönemin ihtiyacını vurguladı.

Global Times ve Güvenli İlişkiler Vurgusu

Global Times, "Çin'in ABD ile ilişkilerini karşılıklı saygı ve barış temelinde ele alacağız" ifadeleriyle ilişkilerin geleceğine dair yapıcı bir yaklaşımı ön plana çıkardı. Ancak, "ABD, Çin'in yüksek teknoloji yatırımlarına getirdiği kısıtlamalarla kendini derin bir çukura attı" şeklindeki başlıkları da unutmadı.

South China Morning Post Okuyucuları Neden Umutlu?

South China Morning Post gazetesine göre, Trump’ın başarısı genel olarak olumlu karşılandı. Yayın, "Trump, 2024 ABD seçimleri için beklentileri nasıl aştı?" ve "Çinli-Amerikalı bilim insanları neden bir sonraki Trump döneminin daha iyi olacağına inanıyor?" başlıklarıyla, Trump'ın gelecekteki etkisine dair iyimser değerlendirmelerde bulunuyor.

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