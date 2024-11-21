DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,34 0,01%
ALTIN
2.958,4 -0,8%
BITCOIN
3.340.726,96 -2,82%

Çin, Brezilya ve Güney Afrika'dan 'Açık Bilim' Girişimi

Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Afrika Birliği, açık bilim girişimiyle küresel bilim ve teknoloji alanında işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:56
Çin, Brezilya ve Güney Afrika'dan 'Açık Bilim' Girişimi

Girişimle Bilim ve Teknolojide Eşit Fırsatlar Sağlanacak

Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Afrika Birliği (AfB), bilim ve teknoloji alanında açık, adil, tarafsız ve ayrımcı olmayan bir küresel ortam yaratmak üzere önemli bir adım attı. Bu ortak girişim, Uluslararası Açık Bilim İşbirliği Girişimi ile duyuruldu ve detayları Çin Bilim Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı.

Küresel Güney Ülkelerine Destek

Bakanlığın açıklamasına göre, bu girişim Küresel Güney ülkelerine bilimsel ve teknolojik inovasyonu teşvik ederek, ülkeler arasındaki açığı kapatmayı amaçlıyor. Açık ve sürdürülebilir bilimsel inovasyonun, küresel ekonominin güçlü, dengeli ve kapsayıcı büyümesine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Eşitlik ve Katılım

Girişim, hükümetler, bilim toplulukları, şirketler ve sivil toplum örgütleri gibi farklı paydaşların bilim ve teknoloji alanında serbest dolaşımını teşvik eden bir modeli öneriyor. Aynı zamanda, tüm paydaşların eşit katılımının sağlanmasına da önem veriliyor.

Yatırımlar ve İşbirliği Çağrısı

Açıklamada, hükümetlerin açık bilime yönelik yatırımlarını artırmaları, işbirliğini ve bilimsel araştırma altyapısının ortak inşasını teşvik etmeleri gerektiği ifade edildi. Bu girişim, bilimsel bilginin kamuya açık olmasını ve bilimsel pratiklerin çeşitli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını savunuyor.

G20 Zirvesi'nde Duyuruldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu girişimin Küresel Güney ülkeleri için bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki küresel ilerlemelere erişim sağlamayı amaçladığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
2
Oktay, Çayırhan Termik Santrali Madencileriyle Buluştu
3
Zonguldak'ta Tren Kazası: 2 Yaralı
4
Kırgızistan Güvenlik Başkanı Taşiyev'e Tehdit Mektubu Gönderildi
5
Zonguldak'ta Tren Kazası: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
6
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
7
ABD Kongresi Üyelerinden UCM'nin Netanyahu Kararına Tepki Yağdı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar