Çin, Brezilya ve Güney Afrika'dan 'Açık Bilim' Girişimi

Girişimle Bilim ve Teknolojide Eşit Fırsatlar Sağlanacak

Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Afrika Birliği (AfB), bilim ve teknoloji alanında açık, adil, tarafsız ve ayrımcı olmayan bir küresel ortam yaratmak üzere önemli bir adım attı. Bu ortak girişim, Uluslararası Açık Bilim İşbirliği Girişimi ile duyuruldu ve detayları Çin Bilim Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı.

Küresel Güney Ülkelerine Destek

Bakanlığın açıklamasına göre, bu girişim Küresel Güney ülkelerine bilimsel ve teknolojik inovasyonu teşvik ederek, ülkeler arasındaki açığı kapatmayı amaçlıyor. Açık ve sürdürülebilir bilimsel inovasyonun, küresel ekonominin güçlü, dengeli ve kapsayıcı büyümesine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Eşitlik ve Katılım

Girişim, hükümetler, bilim toplulukları, şirketler ve sivil toplum örgütleri gibi farklı paydaşların bilim ve teknoloji alanında serbest dolaşımını teşvik eden bir modeli öneriyor. Aynı zamanda, tüm paydaşların eşit katılımının sağlanmasına da önem veriliyor.

Yatırımlar ve İşbirliği Çağrısı

Açıklamada, hükümetlerin açık bilime yönelik yatırımlarını artırmaları, işbirliğini ve bilimsel araştırma altyapısının ortak inşasını teşvik etmeleri gerektiği ifade edildi. Bu girişim, bilimsel bilginin kamuya açık olmasını ve bilimsel pratiklerin çeşitli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını savunuyor.

G20 Zirvesi'nde Duyuruldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu girişimin Küresel Güney ülkeleri için bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki küresel ilerlemelere erişim sağlamayı amaçladığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.