Çin'de özel şirket üretimi olan Gravity-1 roketinin ilk fırlatışı gerçekleştirildi

Gravity-1 roketi, Çin’in özel sektöründe geliştirilen bir başarı olarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Katı yakıtlı roket, Hayyang şehrindeki bir yüzer platformdan fırlatılarak üç uyduyu farklı yörüngelere yerleştirdi. Gravity-1, alçak ve güneş senkron yörüngelerine sırasıyla 4,2 ve 6,5 ton ağırlığında yük taşıyabilme kapasitesiyle, dünyanın en güçlü katı yakıtlı roketi olarak kabul ediliyor.

Sıvı yakıtlı roketler, katı yakıtlı roketlere göre daha güçlü bir itme kuvvetine sahip oldukları için uzay çalışmalarında daha çok kullanılıyor. Fakat katı yakıtlı roketler, yakıtlarını daha az yer kaplayacak şekilde depoladıkları için fırlatma öncesi hazırlıkları daha kısa sürüyor. Bu da bu tür roketleri daha hızlı, daha verimli ve daha ucuz hale getiriyor.

Orienspace, 2020 yılında kurulan ve kamunun uzay ve havacılık alanındaki eski personelinden oluşan bir özel şirket. Kendi tasarladığı roketiyle ilk uçuşunu yapan Orienspace, bu başarıyı gösteren beşinci Çinli özel şirket oldu. Önceden de Çinli özel şirketler, katı yakıtlı “SQX-1 Y1” ve “CERES-1” ile sıvı yakıtlı “TL-2 Y1” ve “Cuçüe-2” (ZQ-2) roketleriyle uzaya çıkmıştı.

Çin’in ana roketleri, devlete ait olan Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi’nin ürettiği ve geliştirdiği Long Mart (Uzun Yürüyüş) serisidir. Dünyada özel sektörün uzay endüstrisine olan ilgisi arttıkça, Pekin yönetimi de bu alanda özel girişimleri teşvik ettiği görülüyor.