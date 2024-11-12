DOLAR
34,36 -0,17%
EURO
36,48 0,27%
ALTIN
2.871,82 0,82%
BITCOIN
3.018.023,7 -1,07%

Çin'de Resmi Tazminat Günlerine 2 Gün Eklendi

Çin'de resmi tatil günlerine iki gün eklenmesiyle birlikte tatil süreleri uzatıldı. Yılın tatil günleri yeniden düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:54
Çin'de Resmi Tazminat Günlerine 2 Gün Eklendi

Çin'de Resmi Tatil Günleri Yeniden Düzenlendi

Çin, yıl içindeki resmi tatil günlerine 2 gün ekledi. Ülke genelinde tatil günlerinin düzenlenmesine yönelik bu karar, Çin ajansı Xinhua tarafından duyuruldu. Devlet Konseyi tarafından alınan kararname, Başbakan Li Çiang imzasıyla yürürlüğe girdi.

Bahar Bayramı Tatili Uzatıldı

Yenilenen düzenlemeye göre, Çinlilerin geleneksel ay takvimine göre kutladığı Bahar Bayramı tatili, yeni yıl arifesinin eklenmesiyle birlikte 3 günden 4 güne çıkarıldı. Ayrıca, 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndaki 1 günlük tatil de, 2 Mayıs'ın dahil edilmesiyle 1 gün daha uzatıldı. Böylece, yıl içinde resmi tatil olan günlerin sayısı toplamda 2 gün artmış oldu.

Tatil Düzenlemelerinde Esneklik

Kararnamede, resmi tatillerin önünde veya sonundaki hafta sonu tatilleri ile çalışanların yıllık izinleriyle birleştirilerek daha uzun tatiller ayarlanabileceği belirtiliyor. Ancak, ulusal günlerin etrafındaki tatillerin 6 günü aşmaması gerektiği vurgulanıyor.

Uygulama Tarihi

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacağı ifade ediliyor. Resmi tatillerin hafta sonu tatilleriyle birleşmesi durumunda, çalışanlar bu birleştirilen ilave günleri, tatil öncesi hafta sonlarında 1’er gün çalışarak telafi etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Yoğun Tartışmalara Sahne Oldu
2
Antalya Havalimanı Ekim'de 4.7 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
3
İsrail Ordusundan Lübnan'a 106 Hava Saldırısı
4
Samsun'da Yeni Jandarma Karakolu Açıldı: Orgeneral Çardakcı'nın Katılımıyla Tören Gerçekleşti
5
İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı
6
Türkiye-İran Konsolosluk İstişareleri Ankara'da Gerçekleşti
7
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak