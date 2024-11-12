Çin'de Resmi Tazminat Günlerine 2 Gün Eklendi

Çin'de Resmi Tatil Günleri Yeniden Düzenlendi

Çin, yıl içindeki resmi tatil günlerine 2 gün ekledi. Ülke genelinde tatil günlerinin düzenlenmesine yönelik bu karar, Çin ajansı Xinhua tarafından duyuruldu. Devlet Konseyi tarafından alınan kararname, Başbakan Li Çiang imzasıyla yürürlüğe girdi.

Bahar Bayramı Tatili Uzatıldı

Yenilenen düzenlemeye göre, Çinlilerin geleneksel ay takvimine göre kutladığı Bahar Bayramı tatili, yeni yıl arifesinin eklenmesiyle birlikte 3 günden 4 güne çıkarıldı. Ayrıca, 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndaki 1 günlük tatil de, 2 Mayıs'ın dahil edilmesiyle 1 gün daha uzatıldı. Böylece, yıl içinde resmi tatil olan günlerin sayısı toplamda 2 gün artmış oldu.

Tatil Düzenlemelerinde Esneklik

Kararnamede, resmi tatillerin önünde veya sonundaki hafta sonu tatilleri ile çalışanların yıllık izinleriyle birleştirilerek daha uzun tatiller ayarlanabileceği belirtiliyor. Ancak, ulusal günlerin etrafındaki tatillerin 6 günü aşmaması gerektiği vurgulanıyor.

Uygulama Tarihi

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacağı ifade ediliyor. Resmi tatillerin hafta sonu tatilleriyle birleşmesi durumunda, çalışanlar bu birleştirilen ilave günleri, tatil öncesi hafta sonlarında 1’er gün çalışarak telafi etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.