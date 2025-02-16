Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den İsrail'e Gazze İnsani Felaketi Mesajı

Çin, Gazze'deki insani durumun sona ermesi için İsrail'e çağrıda bulundu ve kalıcı barış için iki devletli çözümü savundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:43
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den İsrail'e Gazze İnsani Felaketi Mesajı

Çin Dışişleri Bakanı'ndan Kritik Mesaj

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Filistin sorununda şiddetle şiddete karşılık vermenin sonuçsuz kalacağını belirterek, Gazze'deki insani felaketin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya geldi. Görüşmenin temelinde, Gazze'de sağlanan ateşkesin etkin bir şekilde uygulanması ve bunun üzerine kalıcı bir barışın teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Şiddet ve Barış Süreci

Vang, Gazze'deki insani durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, şiddet yanıtının kısır bir döngü oluşturduğunu dile getirdi. Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için İsrail ve Filistin’in barış içinde bir arada yaşayacağı iki devletli bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Çin ve İsrail Arasındaki İlişkiler

Bakan Vang, Çin ile Yahudi halklarının geçmişte faşizme karşı ortak mücadelede birbirlerine destek olduklarını hatırlatarak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin son 30 yıl içinde önemli bir gelişim kaydettiğini söyledi. Çin, İsrail ile ilişkilerini uzun vadeli bir perspektiften değerlendiriyor ve ikili ilişkilerin "yenilikçi kapsamlı ortaklık" çerçevesinde gelişmesi için işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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