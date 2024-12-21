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Çin, İletişim Test Uydu Fırlatışını Gerçekleştirdi

Çin, iletişim testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya fırlattı. Fırlatma, 'Long March-3B' roketiyle yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:29
Çin, İletişim Test Uydu Fırlatışını Gerçekleştirdi

Çin, İletişim Test Uydu Fırlattı

Çin, iletişim teknolojisi testleri kapsamında önemli bir adım atarak uzaya bir uydu fırlattı. Çin ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, uydu, Long March-3B taşıyıcı roketi ile Sichuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderildi.

Uydu, İletişim Hizmetleri İçin Kullanılacak

Fırlatılan uydunun, belirlenen yörünge konumuna yerleştiği belirtildi. Bu uydu, uydu iletişimi, radyo ve televizyon yayınları, veri aktarımı gibi çeşitli hizmetlerin test edilmesi ve doğrulanması amacıyla kullanılacak.

Bu fırlatış, Long March roketleri ile gerçekleştirilen 554'üncü başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi. Çin, uzay teknolojilerinde zirveye ulaşmayı hedefliyor.

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