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Çin'in Yeni J-35A Hayalet Savaş Uçağı İlk Kez Tanıtıldı

Çin, 5. nesil J-35A savaş jetini Cuhay kentindeki havacılık fuarında tanıttı. Yüksek manevra kabiliyeti ve hayalet özelliği ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:16
Çin'in Yeni J-35A Hayalet Savaş Uçağı İlk Kez Tanıtıldı

Çin, J-35A Savaş Uçağıyla Hava Gücünü Artırıyor

Çin, yeni geliştirdiği 5. nesil J-35A savaş uçağını, uluslararası ilk tanıtımını Cuhay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (Airshow China) kapsamında gerçekleştirdi.

Gösteri Uçuşuyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Çin Havacılık Sanayi Şirketi (Avic) tarafından geliştirilen jet, etkinlikte sergilenen gösteri uçuşunda, askeri yetkililerin, uluslararası alıcıların ve yabancı temsilcilerin gözleri önünde yüksek manevra yeteneğini sergileyen derin dalış ve tırmanışlar gerçekleştirdi.

Hayalet Savaş Uçağı Özellikleri

J-35A, önceki nesil J-20 savaş uçaklarının ardından geliştirilen Çin'in ikinci hayalet jet modeli olarak öne çıkıyor. Uçak, yüksek hız, üstün manevra kabiliyeti ve radarlardan kaçabilme özelliği ile donatılmış durumda. ABD'nin Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş jetleri ile rekabet etmesi hedefleniyor.

Çin, İki Ayrı Hayalet Uçağa Sahip Olacak

Uçak ordunun envanterine girdiğinde, Çin, ABD'nin ardından iki ayrı hayalet savaş uçağı modeline sahip olan ikinci ülke olacak. Daha önce geliştirilen J-20 hayalet uçakları, 2017 yılında hizmete alınmıştı.

Fuarın Geniş Katılımı

Bu yılki fuara, 47 ülke ve bölgeden 1000'den fazla firma katılıyor; Çin'in askeri ve sivil havacılık alanındaki gelişmelerinin yanı sıra son teknolojik silah sistemleri de burada sergileniyor. Ayrıca, fuarda J-20 uçakları ve uçakların iki koltuklu versiyonu olan J-20S'nin yarı boyutlu maketi de görücüye çıktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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