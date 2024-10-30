Çin, Uzay İstasyonuna Yeni Taykonot Ekibini Gönderdi

Yeni Taykonot Ekibi Uzaya Yola Çıktı

Çin, Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na yeni taykonot ekibini göndermek adına Şıncou-19 uzay mekikini fırlattı. Mekik, Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden Long March 2F roketi ile havalandı.

Taykonotlar ve Görevleri

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) alınan bilgilere göre, bu seferde görev yapacak taykonotlar; Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'dır. Kapsül, havalandıktan 10 dakika sonra başarılı bir şekilde planlanan yörüngeye girdi. Taykonot ekibinin, uzay istasyonuna ulaşmasının yaklaşık 6,5 saat süreceği tahmin edilmektedir.

Görevi Devralan Taykonotlar

Yeni taykonot ekibi, 25 Nisan'da Tiengong'a ulaştırılan ve 6 aydır görevde olan Taykonot ekibinden devir alacak. 48 yaşındaki Cay Şücı, daha önce 2022 yılında "Şıncou-14" seferinde uzaya gitmiştir. Diğer taykonotlar Song Lingdong ve Vang Haozı ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer almaktadır.

Çin'in Uzay İstasyonu Projesi

Çin, diğer uluslararası iş birliklerinin kısıtlanmasından dolayı kendi uzay istasyonunu inşa etme kararı aldı. Tiengong Uzay İstasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşmakta olup, uzay teleskobu ile entegrasyon da planlanmaktadır. Tienhı (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü Vıntien (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de ve ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatılmıştır.

Uzay Teleskobu Planları

Uzay istasyonuna eklenmesi planlanan uzay teleskobu ise "Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adıyla anılmaktadır. Tiengong Uzay İstasyonu'na taykonotlar, "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle gönderilirken; "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle gerekli ikmal malzemeleri taşınmaktadır.