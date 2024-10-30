DOLAR
34,28 -0,07%
EURO
37,11 -0,06%
ALTIN
3.064,67 -0,25%
BITCOIN
2.486.816,97 -0,28%

Çin, Uzay İstasyonuna Yeni Taykonot Ekibini Gönderdi

Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na yeni taykonot ekibini göndermek için Şıncou-19 uzay mekikini fırlattı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 04:03
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 04:03
Çin, Uzay İstasyonuna Yeni Taykonot Ekibini Gönderdi

Yeni Taykonot Ekibi Uzaya Yola Çıktı

Çin, Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na yeni taykonot ekibini göndermek adına Şıncou-19 uzay mekikini fırlattı. Mekik, Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden Long March 2F roketi ile havalandı.

Taykonotlar ve Görevleri

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) alınan bilgilere göre, bu seferde görev yapacak taykonotlar; Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'dır. Kapsül, havalandıktan 10 dakika sonra başarılı bir şekilde planlanan yörüngeye girdi. Taykonot ekibinin, uzay istasyonuna ulaşmasının yaklaşık 6,5 saat süreceği tahmin edilmektedir.

Görevi Devralan Taykonotlar

Yeni taykonot ekibi, 25 Nisan'da Tiengong'a ulaştırılan ve 6 aydır görevde olan Taykonot ekibinden devir alacak. 48 yaşındaki Cay Şücı, daha önce 2022 yılında "Şıncou-14" seferinde uzaya gitmiştir. Diğer taykonotlar Song Lingdong ve Vang Haozı ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer almaktadır.

Çin'in Uzay İstasyonu Projesi

Çin, diğer uluslararası iş birliklerinin kısıtlanmasından dolayı kendi uzay istasyonunu inşa etme kararı aldı. Tiengong Uzay İstasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşmakta olup, uzay teleskobu ile entegrasyon da planlanmaktadır. Tienhı (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü Vıntien (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de ve ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatılmıştır.

Uzay Teleskobu Planları

Uzay istasyonuna eklenmesi planlanan uzay teleskobu ise "Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adıyla anılmaktadır. Tiengong Uzay İstasyonu'na taykonotlar, "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle gönderilirken; "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle gerekli ikmal malzemeleri taşınmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya'daki Şiddetli Yağışlar Can Kaybına Yolaçtı
2
İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı: Hasar Oluştu
3
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Moskova'da Kutlandı
4
Hüseyin Kağıt'tan Cumhuriyet Bayramı Konseri
5
Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Burdur'da Yaşandı
6
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı
7
Katar'da Türk Bayrağı Renkleriyle Işıklandırma

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek