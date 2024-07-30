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Çin ve Tayvan'dan Balıkçı Kazası İçin Anlaşma

Çin ve Tayvan, Kinmen Adası açıklarında meydana gelen balıkçı teknesi kazası sonrası uzlaşmaya vardı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:23
Çin ve Tayvan'dan Balıkçı Kazası İçin Anlaşma

Çin ve Tayvan Arasında Balıkçı Kazası Uzlaşması

14 Şubat'ta Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası açıklarında meydana gelen baktı balıkçı teknesinin alabora olmasının ardından, Çin ve Tayvan arasında önemli bir anlaşma sağlandı. Olayda hayatını kaybeden 2 Çinli balıkçının durumu, iki taraf yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucunda netleşti.

Olayın Detayları ve Anlaşmalar

South China Morning Post'a göre, yetkililer, kazaya ilişkin ayrıntıları paylaşmadan önce, kazazedelerin cenazelerinin Çin'e ulaşması için bir mutabakata vardı. Ayrıca, balıkçıların ailelerine tazminat ödenmesi konusunda da anlaşmaya varmışlardır.

Alabora Olayının Kesin Bilgileri

Kinmen Adası açıklarında, 14 Şubat'ta sahil güvenlik ekipleri tarafından izlenen balıkçı teknesi alabora oldu. Bu olayda, teknede bulunan 2 balıkçı yaşamını kaybederken, 2 kişi kurtarıldı.

Olayın ardından Pekin yönetimi, Bahar Bayramı tatili sırasında meydana gelen bu kazaya tepki göstererek, bölgedeki devriye faaliyetlerini artırma kararı aldı. Kinmen Adası, Tayvan'ın kontrolünde olsa da Çin ana karasına oldukça yakın bir konumda bulunmasıyla dikkat çekiyor.

İki Taraf Arasındaki Tarihi Gerilim

Çin, Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görmeye devam ederken, Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürdürmektedir. Bu durum, Çin ile Tayvan arasında devam eden iç savaş sonrası ayrılık ve egemenlik ihtilafını alevlendirmekte.

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