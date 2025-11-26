Çine’de İlkokul Öğrencilerine Orman Eğitimi ve Fidan Dikimi

Çine'de ilkokul öğrencilerine orman faaliyetleri anlatıldı; fidan dikimi ve tesis gezisi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:44
Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare projesi kapsamında bilgilendirme ve uygulama

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare projesi çerçevesinde Aydın’ın Çine ilçesinde ilkokul öğrencilerine orman faaliyetleri hakkında eğitim verildi ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Fevzi Paşa Sevim Kalkan İlkokulu ile Hüseyin Özkan İlkokulu öğrencilerine orman yönetimi, koruma ve bakım çalışmaları anlatıldı. Bilgilendirmenin ardından öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapılarak uygulamalı eğitim sağlandı.

Öğrencilere ayrıca Çine Orman İşletme Şefliği tarafından orman ürünleri işleyen tesisler gezdirilerek üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Proje, Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde yürütülüyor ve genç kuşaklara orman bilinci kazandırmayı hedefliyor.

