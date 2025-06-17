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Cizre Limonatası Coğrafi İşaretleme ile Tanıtıldı

Cizre limonatası, TÜRKPATENT tarafından tescillendi. Lansman programında limonata ikram edildi, bölgede ticari değer kazanacak.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:40
Cizre Limonatası Coğrafi İşaretleme ile Tanıtıldı

Cizre Limonatası Coğrafi İşaretle Tescillendi

Şırnak’ta, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen Cizre Leyminete olarak bilinen Cizre limonatasının lansmanı gerçekleştirildi. Program, Cizre Kaymakamlığı tarafından Sanat Sokağı’nda düzenlendi ve katılımcılara limonata ikram edildi.

Programın Açılış Konuşması

Etkinlikte konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Cizre limonatasının tescillenmesinin ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Coğrafi işaretli ürünlerin, bir yerin kadim kültürünün önemli göstergeleri arasında yer aldığını ifade eden Baycar, “Cizre, bu konuda inanılmaz potansiyele sahip. Cizre limonatası özellikle yaz aylarının vazgeçilmez, serinletici lezzeti. Bu önemli içeceğin coğrafi işaret almasının mutluluğunu yaşıyoruz.”

Baycar ayrıca, tescilin ardından Cizre limonatasının bölgesel ticari değer kazanacağını ve tanınacağını, bu sayede ulusal alanda da ticari ürüne dönüşme fırsatına sahip olabileceğini belirtti.

Esnaf ve Sanatkarların Destekleri

Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, Kaymakamlığın girişimleriyle 10 ürünün daha tescil sürecinde olduğunu ifade etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "Cizre Leyminete/Cizre...

Şırnak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "Cizre Leyminete/Cizre limonatası"nın lansmanı gerçekleştirildi. Cizre Kaymakamlığınca Sanat Sokağı'nda düzenlenen programda, vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

Şırnak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "Cizre Leyminete/Cizre...

Şırnak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "Cizre Leyminete/Cizre limonatası"nın lansmanı gerçekleştirildi. Cizre Kaymakamlığınca Sanat Sokağı'nda düzenlenen programda, vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

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