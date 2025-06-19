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Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Coca-Cola, Topo Chico maden suyunda Pseudomonas aeruginosa bakterisi şüphesiyle ürünleri geri çağırdı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 09:00
Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Coca-Cola'nın Maden Suyunda Bakteri Tehlikesi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok tercih edilen maden sularından Topo Chico, ciddi bir endişe ile gündeme geldi. Coca-Cola, maden suyu ürünlerinde Pseudomonas aeruginosa bakterisinin bulunma şüphesi nedeniyle piyasadan toplatılma kararı aldı.

Hangi Ürünler Risk Altında?

Coca-Cola'nın yaptığı resmi açıklamaya göre, geri çağırma kararı, 20-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Teksas ve Louisiana eyaletlerinde satılan 18'li paketler halinde sunulan 16,9 onsluk Topo Chico maden sularını kapsamaktadır. Şirket, Arizona, Louisiana, Nevada, New Mexico ve Teksas'taki toplam 40 mağazadan bu ürünlerin raflardan kaldırıldığını duyurdu. Tüketicilerin belirtilen tarihlerde ve eyaletlerde bu maden suyunu satın almış olmaları durumunda dikkatli olmaları ve ürünü tüketmemeleri oldukça önemlidir.

Bakteri Tehdidi Nedir?

Geri çağırmanın sebebi, doğal su kaynaklarında da bulunabilen ancak insan sağlığı için belirli koşullarda tehdit oluşturabilen Pseudomonas aeruginosa bakterisinin bu ürünlerde bulunma olasılığıdır. Uzmanlar, bu bakterinin sağlıklı bireylerde genellikle ciddi sağlık sorunlarına yol açmadığını belirtirken, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler için enfeksiyon riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Coca-Cola'dan Hızlı Çözüm

Coca-Cola, durumun ciddiyetinin farkında olarak hızla harekete geçtiğini ve ilgili ürünlerin piyasadan toplatılması için gerekli adımları attığını bildirdi. Şirket, tüketicilerin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını ve sorunun kaynağını belirlemek için detaylı araştırmaların devam ettiğini belirtti.

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