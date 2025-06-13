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Çocuk Tiyatrosunun Usta İsimlerinden Hüseyin Goncagül, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül, çocuklara yönelik çalışmalarıyla tanındı ve son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 19:21
Çocuk Tiyatrosunun Usta İsimlerinden Hüseyin Goncagül, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çocuklara yönelik tiyatro projeleriyle ülkemizde tanınan Hüseyin Goncagül, yaşamını yitirdikten sonra İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı, Cuma namazının ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılındı. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir gibi birçok önemli isim katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, taziye mesajında, "Çok güzel bir kültür insanıydı, çok güzel bir ilim insanıydı. Bir eğitim neferiydi. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Goncagül, yaptığı başarılı çalışmalarıyla özellikle çocuk tiyatrosuna katkılarda bulunmuş, pek çok genç sanatçının yetişmesine yardımcı olmuştur. Kendisi, sanat dünyasında derin izler bırakmıştır.

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin...

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin...

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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