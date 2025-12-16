Çocuklar Güvende: Bakanlıktan Dijital Güvenlik İçin Eylem Planı ve Mobil Uygulama

Çocuklar Güvende: Bakanlıktan Dijital Güvenlik Paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilen Çocuklar Güvende web sitesi ve mobil uygulaması ile Dijital Dünya’da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planının tanıtımını Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Eylem Planının amaçları ve kapsamı

Göktaş, planın önceliğinin çocukları dijital ortamların risklerinden korurken aynı zamanda bu mecraları bilinçli ve verimli kullanmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Eylem planı dört temel başlık üzerine kurgulandı: farkındalık ve bilinçlendirme, koruyucu ve önleyici çalışmalar, müdahale ve destek mekanizmaları ile yasal ve kurumsal düzenlemeler.

Farkındalık başlığında çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin dijital risk ve fırsatları ayırt edebilmesi hedefleniyor. Koruyucu önlemler kapsamında zararlı içeriklerle mücadele ve ekran dışı nitelikli zamanın teşviki yer alıyor. Müdahale bölümünde dijital risk yaşayan çocuklara yönelik danışmanlık ve rehberlik sistemleri güçlendirilecek. Yasal düzenlemeler ise çocukların dijital ortamda korunması ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor.

Kurumsal iş birliği ve düzenleyici ihtiyaç

Göktaş, eylem planının RTÜK, TRT, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun katkısıyla hayata geçirileceğini belirtti. Dijital medya ve oyun platformlarına ilişkin düzenleyici ve denetleyici yasal düzenlemelerin gerekliliği bir kez daha vurgulandı.

Web sitesi ve mobil uygulamanın öne çıkan özellikleri

Çocuklar Güvende platformu, hem ailelere hem çocuklara yönelik rehber içerikler sunuyor. Ebeveynlere ekran süresi yönetimi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri konusunda anlaşılır bilgiler sağlanıyor. Çocuklara yönelik içerikler arasında akran zorbalığını tanıma ve başa çıkma videoları, güvenli internet bilinci kazandıran kitaplar ve eğitici materyaller bulunuyor.

Platformda yer alan Benimle Paylaş alanı ile çocuklar karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirebilecek. Mobil uygulama acil durumlar için tek tuşla yardım çağrısı, bildirimlerin ilgili birimlere ve Alo 183 hattına yönlendirilmesi ve konum destekli hızlı erişim gibi işlevler sunuyor. Uygulama çocuk dostu tasarımıyla yaş gruplarına uygun, sade ve güven veren bir arayüz sağlıyor.

Güvenlik, mahremiyet ve temel prensipler

Göktaş, platformun geliştirilmesi sürecinde güvenlik ve mahremiyetin öncelik olduğunu belirtti. Çocuklara ait verilerin yüksek güvenlik standartlarıyla korunduğu, gizlilik, etik ilkeler ve çocuk haklarının sürecin her aşamasında esas alındığı ifade edildi. Ayrıca platformun açılışında yer alan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukların dijital ortamdaki haklarına dikkat çekildi.

Mesaj ve hedef

Bakan Göktaş, çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmanın çözüm olmadığını; amaçlarının çocukları bu dünyada güçlü, bilinçli ve güvende kılmak olduğunu belirtti. Tanıtılan eylem planı ve Çocuklar Güvende platformunun çocuklara, ailelere ve eğitimcilere rehberlik ederek dijital güvenlik kültürünü güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

