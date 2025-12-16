DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Çocuklar Güvende: Bakanlıktan Dijital Güvenlik İçin Eylem Planı ve Mobil Uygulama

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 'Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulama ile Dijital Dünya’da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı’nı tanıttı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:51
Çocuklar Güvende: Bakanlıktan Dijital Güvenlik İçin Eylem Planı ve Mobil Uygulama

Çocuklar Güvende: Bakanlıktan Dijital Güvenlik Paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilen Çocuklar Güvende web sitesi ve mobil uygulaması ile Dijital Dünya’da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planının tanıtımını Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Eylem Planının amaçları ve kapsamı

Göktaş, planın önceliğinin çocukları dijital ortamların risklerinden korurken aynı zamanda bu mecraları bilinçli ve verimli kullanmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Eylem planı dört temel başlık üzerine kurgulandı: farkındalık ve bilinçlendirme, koruyucu ve önleyici çalışmalar, müdahale ve destek mekanizmaları ile yasal ve kurumsal düzenlemeler.

Farkındalık başlığında çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin dijital risk ve fırsatları ayırt edebilmesi hedefleniyor. Koruyucu önlemler kapsamında zararlı içeriklerle mücadele ve ekran dışı nitelikli zamanın teşviki yer alıyor. Müdahale bölümünde dijital risk yaşayan çocuklara yönelik danışmanlık ve rehberlik sistemleri güçlendirilecek. Yasal düzenlemeler ise çocukların dijital ortamda korunması ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor.

Kurumsal iş birliği ve düzenleyici ihtiyaç

Göktaş, eylem planının RTÜK, TRT, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun katkısıyla hayata geçirileceğini belirtti. Dijital medya ve oyun platformlarına ilişkin düzenleyici ve denetleyici yasal düzenlemelerin gerekliliği bir kez daha vurgulandı.

Web sitesi ve mobil uygulamanın öne çıkan özellikleri

Çocuklar Güvende platformu, hem ailelere hem çocuklara yönelik rehber içerikler sunuyor. Ebeveynlere ekran süresi yönetimi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri konusunda anlaşılır bilgiler sağlanıyor. Çocuklara yönelik içerikler arasında akran zorbalığını tanıma ve başa çıkma videoları, güvenli internet bilinci kazandıran kitaplar ve eğitici materyaller bulunuyor.

Platformda yer alan Benimle Paylaş alanı ile çocuklar karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirebilecek. Mobil uygulama acil durumlar için tek tuşla yardım çağrısı, bildirimlerin ilgili birimlere ve Alo 183 hattına yönlendirilmesi ve konum destekli hızlı erişim gibi işlevler sunuyor. Uygulama çocuk dostu tasarımıyla yaş gruplarına uygun, sade ve güven veren bir arayüz sağlıyor.

Güvenlik, mahremiyet ve temel prensipler

Göktaş, platformun geliştirilmesi sürecinde güvenlik ve mahremiyetin öncelik olduğunu belirtti. Çocuklara ait verilerin yüksek güvenlik standartlarıyla korunduğu, gizlilik, etik ilkeler ve çocuk haklarının sürecin her aşamasında esas alındığı ifade edildi. Ayrıca platformun açılışında yer alan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukların dijital ortamdaki haklarına dikkat çekildi.

Mesaj ve hedef

Bakan Göktaş, çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmanın çözüm olmadığını; amaçlarının çocukları bu dünyada güçlü, bilinçli ve güvende kılmak olduğunu belirtti. Tanıtılan eylem planı ve Çocuklar Güvende platformunun çocuklara, ailelere ve eğitimcilere rehberlik ederek dijital güvenlik kültürünü güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYADAKİ GÜVENLİĞİNİ...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYADAKİ GÜVENLİĞİNİ KORUMAK ADINA HAYATA GEÇİRDİKLERİ ‘ÇOCUKLAR GÜVENDE' WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMASI İLE DİJİTAL DÜNYA'DA ÇOCUKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EYLEM PLANI'NIN TANITIM PROGRAMINA KATILDI.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYADAKİ GÜVENLİĞİNİ...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
3
Adnan Uslular: Muhasebe, Beyanname ve Denetim Bir Bütündür — Kayseri SMMMO'dan 586 No'lu Tebliğ Tepkisi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
6
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
7
Amasya'da Tırdan 42 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Çıktı, 2 Sürücü Gözaltında

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi