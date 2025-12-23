Çocuklarda Düztabanlık: 4 Kritik Belirti ve Erken Teşhis

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Muhammed Melez, çocuklarda sık rastlanan düztabanlık (pes planus) hakkında uyarılarda bulundu. Düztabanlık; ayak iç arkının düzleşmesi ve tüm tabanın yere değmesi ile kendini gösteriyor.

Düztabanlık nedir ve nedenleri

Bebekler doğal olarak düztabandır. Ayak tabanındaki yağ dokusu nedeniyle erken dönemde ayaklar düztaban görünüme sahiptir. Yürümeyle birlikte ayak arkı şekillenmeye başlar ve genellikle 6-10 yaşına kadar gelişimini sürdürür. Genetik yatkınlık, obezite, diyabet, romatizmal eklem iltihaplanmaları ve ayak yaralanmaları düztabanlığı tetikleyebilen diğer faktörlerdir.

Ayak kemeri gelişimi ve sonuçları

Ayak kemerleri kemik, eklem ve bağ dokularının ortak gelişimiyle oluşur. Eğer ayak kemeri gelişmez veya ileri yaşlarda çökerse (düşük ayak kemeri), bu durum ağrıya ve yürüyüş bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca ayağı bir arada tutan dokudaki yaralanma veya aşınma da daha büyük çocuklarda düztabanlığa neden olabilir.

İki temel düztabanlık tipi

Esnek düztabanlık: En yaygın tip olup çocuklukta sık görülen fizyolojik bir durumdur. Yüklenme ile ayak arkı kaybolurken, parmak ucunda yükselme veya yük azaltıldığında ark tekrar oluşur. Aile öyküsü pozitif olabilir; genellikle belirgin şikâyet yaratmaz ama bazı çocuklarda ayak ve ayak bileği çevresinde ağrı görülebilir. Belirti olmayan çocuklarda ileri tetkik ve gereksiz tedaviden kaçınılmalıdır. Belirti verenlerde egzersiz, medial ark destekli tabanlık ve uygun ayakkabılar ya da nadiren cerrahi düşünülebilir.

Sert düztabanlık: Ayakta veya oturur pozisyonda medial ayak arkının hiç oluşmaması durumudur. Doğuştan (ör. aksesuar navikular kemik, tarsal koalisyon, vertikal talus) veya sonradan kazanılmış (ör. posterior tibial tendon yetmezliği, travma, tümörler) olabilir ve genellikle semptomatiktir.

Düztabanlığın 4 önemli sinyali

Düztabanlığın sorun yarattığını düşündürecek başlıca belirtiler şunlardır:

1. Ayak ağrısı, özellikle topuk veya kemer bölgesinde.

2. Hareketle artan ayak ağrısı.

3. Ayak bileği şişmesi.

4. Sıkı topuk bağları veya yürüyüşte belirgin içe basma şikâyeti.

Risk faktörleri ve erken teşhisin önemi

Genetik rahatsızlıkların bir parçası olarak da görülebilecek düztabanlık riskini artıran faktörler arasında obezite, diyabet, romatizmal hastalıklar, ayak/ayak bileği yaralanmaları ve yaşlanma sayılabilir. Erken teşhis, semptomatik esnek veya sert düztabanlıklarda neden yönelik ve deformite düzeltici tedaviye ulaşmayı hızlandırır. Öte yandan asemptomatik esnek düztabanlıkta gereksiz tabanlık ve ayakkabı kullanımının normal ayak gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dair çalışmalar olduğundan, düztabanlığın gelişimsel mi yoksa patolojik mi olduğu ayrımı iyi yapılmalıdır.

Op. Dr. Muhammed Melez, çocuklarda sağlıklı adımlar için ailelerin belirtilere dikkat etmesi ve gerektiğinde uzman desteği almasının önemini vurguluyor.

