Çocuklarda Gereksiz Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Özge Yurtseven'den Uyarı

Uzm. Dr. Özge Yurtseven, CRP yüksekliğinde veya her ateşte antibiyotik başlanmaması gerektiğini, ağır belirtilerde acile başvurulmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:10
Uzmandan gereksiz antibiyotik uyarısı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özge Yurtseven, kış aylarında artan grip, nezle ve soğuk algınlığı vakalarıyla ilgili aileleri uyardı. Yurtseven, her ateşli hastalıkta veya kan tahlilindeki CRP yüksekliğinde doğrudan antibiyotiğe başvurmanın yanlış olduğunu belirtti.

Hastalığın değerlendirilmesinde klinik tablo ön planda

Yurtseven, çocuğun genel durumunun ateşin yüksekliğinden daha önemli olduğuna dikkat çekti: "Burada ilk dikkat edilmesi gereken çocukların klinik durumudur. Çocuğun keyfi yerinde mi, beslenmesi iyi mi, bunlara bakılması lazım." Bazı durumların 2-3 günde kendiliğinden sınırlanabileceğini ve bu vakaların evde takip edilebileceğini söyledi.

CRP yüksekliği antibiyotik gerektirmez

Yurtseven, kan tahlillerindeki CRP (C-reaktif protein) değerleriyle ilgili olarak şunları paylaştı: "CRP yüksekliği her zaman enfeksiyon anlamına gelmez. Enflamasyon gibi başka durumlarda da bu değerlerde artış görebiliyoruz. Her CRP yüksekliğinde antibiyotik vermiyoruz." Ailelerin bu konuda bilinçli olması ve çocuklara gereksiz antibiyotik verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ne zaman acile başvurulmalı?

3-6 aydan küçük bebeklerin mevsimsel enfeksiyonlardan daha ciddi etkilenebileceğini belirten Yurtseven, hırıltılı solunum, hızlı nefes alıp verme ve şiddetli öksürük gibi belirtilerin acil servise başvurulması gerektiğinin işareti olduğunu kaydetti.

Ateşin seyriyle ilgili ailelere bilgilendirme yapan Yurtseven, "Çocukların ateşi bir anda geçmeyebilir, bu süreç 2-3 gün sürebilir. Eğer ateş 3 günden uzun sürüyorsa, ateşe vücutta döküntü eşlik ediyorsa, çocukta hızlı veya zor nefes alma durumu varsa ve beslenmesi bozulmuşsa bu durumlar acildir." dedi. Ancak çocuğun genel durumu iyiyse, beslenmesi normalse ve ateş düşürücüye yanıt veriyorsa evde takip edilebileceğini ekledi.

Özetle: Her ateşte veya CRP yüksekliğinde antibiyotik kullanımı doğru değil; ailelerin semptomları doğru değerlendirmesi ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurması önem taşıyor.

UZM. DR. ÖZGE YURTSEVEN

