Çolakbayrakdar: Erkilet Generalemir’de Asfalt Çalışmalarıyla Kocasinan’ı Daha Yaşanılır Hale Getiriyoruz

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Generalemir’deki asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi; ekiplerin yoğun mesaisi ve 2025-2026 hedefleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:54
Çolakbayrakdar: Erkilet Generalemir’de Asfalt Çalışmalarıyla Kocasinan’ı Daha Yaşanılır Hale Getiriyoruz

Çolakbayrakdar: Erkilet Generalemir’de Asfalt Çalışmalarıyla Kocasinan’ı Daha Yaşanılır Hale Getiriyoruz

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Generalemir Mahallesi’ndeki anayol güzergâhında sürdürülen asfalt, çevre düzenleme ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Başkan, çalışmaların planlı şekilde ilerlediğini ve amaçlarının vatandaşların keyif alacağı yaşam alanları oluşturmak olduğunu vurguladı.

“Kocasinan’ın her köşesinde daha yaşanabilir bir şehir parçası inşa ediyoruz”

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri ekiplerimiz için artık asfalt sezonunun son çalışmalarını yapıyoruz denilebilir. Ekiplerimiz yaz-kış demeden yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ancak asfalt uygulaması için belirli bir sıcaklık gerektiğinden, hava sıcaklığı belli bir seviyenin altına düştüğünde veya yağış olduğunda asfaltlama işlemi sahada yapılamamakta; buna rağmen yol çalışmalarımız aksamadan devam etmektedir. Yaz aylarında 40 dereceyi aşan sıcaklıkların altında, asfaltın ekstra sıcaklığıyla birlikte yoğun bir tempoda çalıştılar. Ellerine, emeklerine sağlık. Havalar soğumuş olsa da, yazın gösterdikleri özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedirler. Kocasinan’ın her bir köşesinde daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak, ulaşımda daha hızlı ve güvenli bir trafik akışı sağlamak ve hemşehrilerimize her noktada rahat erişim imkânı sunmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bizlerin asli görevi, vatandaşa hizmet etmektir. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve daha güzel bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı programındaki hedeflerimizi tamamladıktan sonra 2026 yılı için de her noktada hemşehrilerimize daha nitelikli hizmet sunmanın gayreti içinde olacağız. Daha yoğun bir tempoyla çalışmaya devam edeceğiz

Bütün gayretimiz daha konforlu bir Kocasinan içindir

Kocasinan’ın her alanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ERKİLET GENERALEMİR MAHALLESİ’NDEKİ ANAYOL...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ERKİLET GENERALEMİR MAHALLESİ’NDEKİ ANAYOL GÜZERGÂHINDA YÜRÜTÜLEN ASFALT, ÇEVRE DÜZENLEME VE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ERKİLET GENERALEMİR MAHALLESİ’NDEKİ ANAYOL...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama