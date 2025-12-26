Çolakbayrakdar: "Meslek Sahibi Olmak, Güçlü Bir Geleceğin Anahtarıdır" — Arif Molu Lisesi Ziyareti

Mevlana Mahallesi'nde öğrencilerle buluşma

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette mesleki eğitimin önemi vurgulandı ve öğrencilere yol gösterici tavsiyeler paylaşıldı.

"Meslek sahibi olmak, güçlü bir geleceğin anahtarıdır" diyen Çolakbayrakdar, eğitim kurumunun Kayseri için taşıdığı kritik misyona dikkat çekti.

Okulun özelliklerine ilişkin değerlendirmesinde Çolakbayrakdar, şu ifadeleri kullandı: "Bu okulun en önemli özelliği, Kayseri’mizin biyomedikal solunum cihazlarının tamir ve bakımını yapabilecek donanıma sahip gençler yetiştirmesidir. Bu gerçekten son derece kıymetli bir iştir. Burada dört yıl boyunca eğitim alarak adeta kolunuza bir altın bilezik takmış oluyorsunuz. Mezun olduğunuzda sadece bir diploma değil, aynı zamanda sizi hayata hazırlayan bir meslek sahibi oluyorsunuz. Bu, her gencin sahip olamayacağı çok önemli bir avantajdır."

Ziyaret sırasında öğrencilerden gelen talepleri de dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençlerden Hamza’nın Kayserispor maçına gitme isteğine değinerek, "Genç kardeşimiz Hamza, bizi Kayserispor maçına götürmemizi istedi. Eğer arkadaşları da isterse hep birlikte bir Kayserispor maçına gideceğiz" dedi.

Öğrencilere yönelik tavsiyelerinde Çolakbayrakdar, "Elbette derslerinize çalışmanız çok önemli. Ancak bununla yetinmeyip, aldığınız mesleki eğitimi en iyi şekilde öğrenmeye ve geliştirmeye gayret etmelisiniz. Kendinizi sadece okulda verilen bilgilerle sınırlamamalı, dışarıdan edineceğiniz bilgi ve tecrübelerle daha donanımlı bireyler hâline gelmelisiniz. Bu çaba; hem sizin geleceğiniz, hem aileniz, hem de şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda öğrencilere, Kafe Sinan’da özel olarak hazırlanan "Kocaburger" ikram edildi.

